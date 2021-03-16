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Küresel salgında son durum

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son vaka sayıları..

16 Mart 2021 Salı 08:30
Küresel salgında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 120 milyon 773 bin 904, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 672 bin 204 ,iyileşen kişi sayısı ise 97 milyon 418 bin 471.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 30 milyon 138 bin 586.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 11 milyon 525 bin 477,

- Hindistan 11 milyon 409 bin 831,

- Rusya 4 milyon 400 bin 45,

- İngiltere 4 milyon 263 bin 527,

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- Fransa 4 milyon 78 bin 133,

- İtalya 3 milyon 238 bin 394,

- İspanya 3 milyon 195 bin 62,

-Türkiye 2 milyon 894 bin 893,

-Almanya 2 milyon 585 bin 385,

-Yunanistan 222 bin 281,

-Güney Kıbrıs 39 bin 869,

-KKTC 3832.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19Vaka Sayısı
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