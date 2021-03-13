Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 119 milyon 627 bin 225, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 651 bin 976 ,iyileşen kişi sayısı ise 96 milyon 269 bin 892.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 29 milyon 993 bin 423.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 308 bin 846,

- Brezilya 11 milyon 368 bin 316,

- Rusya 4 milyon 370 bin 617,

- İngiltere 4 milyon 248 bin 286,

- Fransa 4 milyon 15 bin 560,

- İspanya 3 milyon 183 bin 704,

- İtalya 3 milyon 175 bin 807,

-Türkiye 2 milyon 850 bin 930,

-Almanya 2 milyon 559 bin 296,

-Yunanistan 217 bin 18,

-Güney Kıbrıs 38 bin 879,

-KKTC 3759.