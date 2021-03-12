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Küresel salgında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

12 Mart 2021 Cuma 08:30
Küresel salgında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 119 milyon 120 bin 572, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 641 bin 792 ,iyileşen kişi sayısı ise 94 milyon 739 bin 876.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 29 milyon 925 bin 902.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 308 bin 846,

- Brezilya 11 milyon 284 bin 269,

- Rusya 4 milyon 360 bin 823,

- İngiltere 4 milyon 241 bin 677,

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- Fransa 3 milyon 990 bin 331,

- İspanya 3 milyon 178 bin 356,

- İtalya 3 milyon 149 bin 17,

-Türkiye 2 milyon 835 bin 989,

-Almanya 2 milyon 546 bin 510,

-Yunanistan 214 bin 661,

-Güney Kıbrıs 38 bin 496,

-KKTC 3721.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19Vaka Sayısı
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