Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 36 milyon 391 bin 128, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 60 bin 443, iyileşen kişi sayısı ise 27 milyon 408 bin 566..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 7 milyon 776 bin 224..
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Hindistan 6 milyon 832 bin 988,
- Brezilya 5 milyon 2 bin 357 ,
- Rusya 1 milyon 248 bin 619,
- İspanya 872 bin 276,- Fransa 653 bin 509,
- İngiltere 544 bin 275,
- İtalya 333 bin 940,
-Türkiye 329 bin 138,
-Almanya 311 bin 113,
-Yunanistan 20 bin 947,
-Güney Kıbrıs Bin 877,
-KKTC 779..