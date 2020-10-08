Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 36 milyon 391 bin 128, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 60 bin 443, iyileşen kişi sayısı ise 27 milyon 408 bin 566..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 7 milyon 776 bin 224..

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 6 milyon 832 bin 988,

- Brezilya 5 milyon 2 bin 357 ,

- Rusya 1 milyon 248 bin 619,

- İspanya 872 bin 276,

- Fransa 653 bin 509,

- İngiltere 544 bin 275,

- İtalya 333 bin 940,

-Türkiye 329 bin 138,

-Almanya 311 bin 113,

-Yunanistan 20 bin 947,

-Güney Kıbrıs Bin 877,

-KKTC 779..