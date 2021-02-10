Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 107 milyon 411 bin 278, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 351 bin 191 ,iyileşen kişi sayısı ise 79 milyon 321 bin 899.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 27 milyon 799 bin 946.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 858 bin 300,

- Brezilya 9 milyon 602 bin 34,

- Rusya 3 milyon 998 bin 216,

- İngiltere 3 milyon 972 bin 148,

- Fransa 3 milyon 360 bin 235,

- İspanya 3 milyon 5 bin 487,

- İtalya 2 milyon 655 bin 319,

-Türkiye 2 milyon 548 bin 195,

-Almanya 2 milyon 302 bin 51,

-Yunanistan 166 bin 67,

-Güney Kıbrıs 31 bin 959,

-KKTC 2884.