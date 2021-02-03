Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 104 milyon 391 bin 620, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 262 bin 739 ,iyileşen kişi sayısı ise 76 milyon 246 bin 928.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 27 milyon 27 bin 347.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 778 bin 206,

- Brezilya 9 milyon 286 bin 256,

- Rusya 3 milyon 884 bin 730,

- İngiltere 3 milyon 852 bin 623,

- Fransa 3 milyon 224 bin 798,

- İspanya 2 milyon 881 bin 793,

- İtalya 2 milyon 570 bin 608,

-Türkiye 2 milyon 492 bin 977,

-Almanya 2 milyon 239 bin 943,

-Yunanistan 158 bin 716,

-Güney Kıbrıs 31 bin 124,

-KKTC 2433.