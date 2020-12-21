Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 77 milyon 167 bin 679, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 699 bin 498 iyileşen kişi sayısı ise 54 milyon 86 bin 803.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 18 milyon 267 bin 579.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 56 bin 248,

- Brezilya 7 milyon 238 bin 600 ,

- Rusya 2 milyon 848 bin 377,

- Fransa 2 milyon 473 bin 354,

- İngiltere 2 milyon 40 bin 147,

-Türkiye 2 milyon 24 bin 601,

- İtalya 1 milyon 953 bin 185,

- İspanya 1 milyon 817 bin 448,

-Almanya 1 milyon 514 bin 783,

-Yunanistan 131 bin 72,

-Güney Kıbrıs 17 bin 718,

-KKTC 1395.