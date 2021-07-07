Kuir Kıbrıs Derneği, “renklerin çeşitliliği” projesi kapsamındaki son yerel buluşmasını Actiwetea ile gerçekleştirdi

Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve dernek tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamında buluşmada, Kuir gönüllüleri ile çeşitli bölgelerde yaşayan üniversiteli gençlerin oluşturduğu ActiWeTea ekibi, LGBTİ+ mücadelesi ve birçok farklı konuya değindi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta gerçekleştirilen buluşmada, ActiWeTea ekibi ile Kuir gönüllülerinin tanışmasının ardından, Haziran Ayı’nın Onur Ayı olması sebebiyle, Kıbrıs’taki onur yürüyüşlerinden başlayarak Dünya’daki Onur yürüyüşlerine, Stonewall ayaklanmalarından günümüzdeki LGBTİ+ mücadelesine birçok konuya değinildi. Buluşmada, yeni ortaklıkların kurulduğu ve yeni işbirlikleri için ilk adımların nasıl atılacağı konusunun da ele alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, LGBTİ+ mücadelesinin sadece Lefkoşa merkezli değil Kıbrıs’ın kuzey kesiminde sürdürülebilmesi, adanın çeşitli yerlerinde yaşanan ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulmasına yönelik yürütülen proje kapsamında, daha önce, Mesarya, Güzelyurt, İskele bölgelerinde ve çeşitli bölgelerde yaşayan gençlerin oluşturduğu Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor Platformu ile dört ayrı buluşmanın düzenlendiği de hatırlatıldı.