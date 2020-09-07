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KTÖSVe KTOEÖS Eğitim Bakanı’nı İstifaya Çağırdı... İki Sendika Yarın Eylem Yapacak

“TOPLUM SAĞLIĞINI HİÇE SAYARAK EĞİTİM YAPACAĞIM’ DİYEN ANLAYIŞ İFLAS ETTİ”

07 Eylül 2020 Pazartesi 16:42
KTÖSVe KTOEÖS Eğitim Bakanı’nı İstifaya Çağırdı... İki Sendika Yarın Eylem Yapacak
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“TOPLUM SAĞLIĞINI HİÇE SAYARAK EĞİTİM YAPACAĞIM’ DİYEN ANLAYIŞ İFLAS ETTİ”

 Öğretmen sendikaları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu istifaya çağırarak, “’Toplum sağlığını hiçe sayarak eğitim yapacağım’ diyen anlayış iflas etti” değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bakanlığın yaklaşımını protesto etmek için yarın saat 11.00'de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yapacağını açıkladı. 

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KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel imzalı ortak açıklamada, hükümet toplum sağlığını hiçe saymak, partizanca davranmak ve iş bilmezlikle, Milli Eğitim Bakanı’nı sorumluluğu öğretmenlere, ailelere, okul idarelerine ve öğrencilere atmak, sağlık ve güvenlikle ilgili tedbir almamak, eğitimde eşitsizliği derinleştirmekle suçlandı.

Okulların genelgelerle yönetilemeyeceği belirtilen açıklamada, plansız, sağlıksız, öngörüsüz, bütçesiz, organizasyonsuz ve şova dayalı içi boş eğitim politikalarıyla kendileriyle dalga geçildiği savunuldu.

Öğretmen sendikalarının açıklamasında, “Aileler, öğrenciler, öğretmenler yalnızlaştırılmış, bunalıma sürüklendi. Toplum sağlığını hiçe sayarak eğitim yapacağım diyen anlayış iflas etti. Milli Eğitim Bakanı derhal istifa etmeli, bakanlık anahtarını teslim etmelidir” ifadeleri kullanıldı.

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Son Güncelleme: 07.09.2020 16:58
Anahtar Kelimeler:
IstifaMilli Eğitim BakanıKTOEÖS Başkanı
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