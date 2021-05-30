banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl oyunları
Akıl oyunları
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Aynı tas aynı hamam…
Aynı tas aynı hamam…
Bayrağa saldırmanın cazibesi
Bayrağa saldırmanın cazibesi
banner376

KTÖS’ten KGS’ye eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Salgın koşulları göz ardı edilerek çocukların bir kez daha telafisi mümkün olmayan yarışmacı kolej giriş sınavı (KGS)  ile baş başa bırakılıyor” diyerek, konuyla ilgili eleştirilerde bulundu.

30 Mayıs 2021 Pazar 15:15
KTÖS’ten KGS’ye eleştiri
banner337

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, sosyal mesafe, hijyen kuralları ile birlikte PCR zorunluluğunun stresini de yaşayacak olan çocukların, ilgi, yetenek, beceri ve potansiyellerine göre değerlendirilmeyip, yüz yüze eğitimden uzak bir şekilde eşit olmayan koşullarda hazırlandığı test tekniği üzerinden sıralamaya tabi tutulacaklarını savundu.

“ÇOCUKLARIN POZİTİF OLMASI HALİNDE İZLENECEK YOL BELİRSİZ”

Sınav döneminde testlerin pozitif olması halinde nasıl bir yol izleneceğinin ise belirsiz bırakıldığını dile getiren Maviş, ailelerin, salgının seyri ve alınan önlemler, küçük  yaştaki çocuklara  PCR testleri yapılması ve kolej sınavının çocuklar üzerinde yarattığı baskıdan dolayı oluşan endişelerinin göz ardı edildiğini ileri sürdü.

Maviş, sınavın çocuk üzerinde yarattığı stres ve travmanın; yüz yüze eğitimden uzak, sosyal ve duygusal gelişimin yarattığı sorunlar ile boğuşan çocuklar arasındaki eşitsizliğin; okulları sığınacak bir liman olarak gören ihmale ve istismara uğramış çocukların hayatlarının telafisi olmayacağını öne sürdü.

banner341
“Akademisyenlerden sendikalara, eğitim bilimcilerden siyasetçilere kadar, Kolej giriş sisteminin alternatif ölçme ve seçme modelleri ile çok taraflı bilimsel değerlendirmeler yapılmasına rağmen, Hükümet cesaretli adımlar atamayarak, yarışmacı ve rekabetçi sınavda ısrarını sürdürmüştür” diyen Maviş, okulların sadece birer eğitim yuvası değil,  çocukların sosyalleşme ve duygusal gelişimine katkı yapan; çocukları ihmal ve istismardan koruyan toplumsal yapılar olduğunu vurguladı.

“TÜM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ KOLEJ SINAVINA İNDİRGENEMEZ”

Maviş, “Eğitim sadece sınav değildir. Tüm öğretim faaliyetleri kolej sınavlarına indirgenemez. Kolej sınavının telafisinden daha önemli eğitim ve sosyal sorunlar ile karşı karşıyayız” dedi.

Maviş, eğitim öğretim faaliyetlerinin yeniden organize edilebilmesi için ise şu önerilerde bulundu:

“Uzaktan eğitim dönemi ile ilgili veri analizi ( Ölçme/değerlendirme); gelecek eğitim dönemi başında öğrencilere destek programı ( Seyrekleştirilmiş ve şeffaf eğitim hedefleri); öğretim programlarının yeniden gözden geçirilmesi; öğretmenlerin ve ailelerin desteklenmesi  (Teknoloji/program okuryazarlığı); okul aile sözleşmesinin gündeme alınması; sağlıklı ve güvenli okullar için kaynak ayrılması; okulların yüz yüze eğitime başlayabilmesi için hazırlık yapılması; eğitim çalışanlarının aşılanmasının planlanması; eğitim planlamalarında sağlık ve eğitim paydaşları ile işbirliği yapılması; kolej sınavlarının maske, mesafe ve PCR test zorunluluğu ile yapılması yerine çocuklara telafisi mümkün olan alternatif bir yöntem hazırlanması.”

banner360
Son Güncelleme: 30.05.2021 15:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Saner 31 Mayıs -7 Haziran arasında uygulanacak yeni kararları açıkladı
Başbakan Saner 31 Mayıs -7 Haziran arasında uygulanacak yeni kararları açıkladı
Aliye Ummanel 4 yıl süren LTB Genel Sanat Yönetmenliği görevini değerlendirdi
Aliye Ummanel 4 yıl süren LTB Genel Sanat Yönetmenliği görevini değerlendirdi
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Külahoğlu, sınavlarda başarıyı etkileyen en önemli noktalara dikkat çekti
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Külahoğlu, sınavlarda başarıyı etkileyen en önemli noktalara dikkat çekti
ARUCAD Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü saha çalışmalarına başladı
ARUCAD Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü saha çalışmalarına başladı
“ Tüm sınır kapılarını açmaya varız ”
“ Tüm sınır kapılarını açmaya varız ”
Bafra Halk Plajı, engelli şezlonglarıyla hizmette
Bafra Halk Plajı, engelli şezlonglarıyla hizmette
Sol Hareket 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi
Sol Hareket 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi
TBMM Dilekçe Komisyonu heyeti Meclisi’nin davetiyle KKTC’de temaslarda bulunuyor
TBMM Dilekçe Komisyonu heyeti Meclisi’nin davetiyle KKTC’de temaslarda bulunuyor
Avcı: “Sürücüler çok yüksek alkol tesiri altında yollarda dolaşıyor”
Avcı: “Sürücüler çok yüksek alkol tesiri altında yollarda dolaşıyor”
Gönyeli Belediyesi 1 Haziran’da çocukları yine unutmadı
Gönyeli Belediyesi 1 Haziran’da çocukları yine unutmadı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim