banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1111
ALTIN
469.849
DOLAR
7.4690
STERLİN
9.6266
EURO
8.8472
Bunun adı sağlığı sabote etmektir!
Bunun adı sağlığı sabote etmektir!
Soruşturma açmaya bile korkuyorlar!
Soruşturma açmaya bile korkuyorlar!
Yok mu başka işiniz sizin?
Yok mu başka işiniz sizin?
Suç işleyen yargılanacak
Suç işleyen yargılanacak
banner364

KTÖS, Yarın Da Özel Eğitim Okullarında Uyarı Grevine Devam Edecek

COVİD-19 vakaları kontrol altına alınana kadar özel eğitimin de askıya alınmasını talep eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın da bu okullarda uyarı grevi yapılacağını duyurdu.

15 Eylül 2020 Salı 16:49
KTÖS, Yarın Da Özel Eğitim Okullarında Uyarı Grevine Devam Edecek
banner337
banner351

COVİD-19 vakaları kontrol altına alınana kadar özel eğitimin de askıya alınmasını talep eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın da bu okullarda uyarı grevi yapılacağını duyurdu.

Grev, 08.00 ile 09.20 saatleri arasında olacak.

banner341
Özel eğitim okullarında eğitimin sürdürülmesinin mümkün olmadığını, buralardaki sağlık ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savunan KTÖS, özel eğitime 1 Ekim’e kadar ara verilmesi talebini Sağlık Bakanlığı önündeki açıklamayla dile getirdi, yazılı da olan bu talebi Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne iletmek üzere bakanlığı arşivine bıraktı.                                                                                                               

Özel okullardaki sağlık, güvenlik ve eğitimle ilgili durumu içeren 32 maddelik rapor da Sağlık Bakanlığı’na verildi.

Sendika, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden talep yazılarına yanıt gelmediği gerekçesiyle yarın de uyarı grevini sürdüreceğini duyurdu.

banner360
Son Güncelleme: 15.09.2020 17:48
Anahtar Kelimeler:
KTÖS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, Resmi Propaganda Döneminin Başlaması Sonrası Yayınladığı Videolu Mesajla Seçmenlere Seslendi, Vizyonunu Anlattı
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, Resmi Propaganda Döneminin Başlaması Sonrası Yayınladığı Videolu Mesajla Seçmenlere Seslendi, Vizyonunu Anlattı
Senin: “Kimin Cumhurbaşkanı Seçileceği Kıbrıs Türk Halkının Geleceği İçin Önemlidir”
Senin: “Kimin Cumhurbaşkanı Seçileceği Kıbrıs Türk Halkının Geleceği İçin Önemlidir”
Değirmenlik Bölgesinde Elektrik Kesintisi
Değirmenlik Bölgesinde Elektrik Kesintisi
Cumhurbaşkanı Adayı Ve Ctp Genel Başkanı Erhürman:  “Cumhurbaşkanı’nın Gözü Hükümetin Üstünde Olmalı”
Cumhurbaşkanı Adayı Ve Ctp Genel Başkanı Erhürman:  “Cumhurbaşkanı’nın Gözü Hükümetin Üstünde Olmalı”
Mağusa Hurmalı Çember’de Korkutan Kaza!
Mağusa Hurmalı Çember’de Korkutan Kaza!
Bakan Pilli'den inceleme
Bakan Pilli'den inceleme
Sucuoğlu: "Ulaşım sektörünün sıkıntılarını gündeme alacağız"
Sucuoğlu: "Ulaşım sektörünün sıkıntılarını gündeme alacağız"
Özersay: “Kıbrıs Türk Halkı Bu Bölgede Bir Piyon Değil, Oyun Kurucu Bir Aktör Olacak”
Özersay: “Kıbrıs Türk Halkı Bu Bölgede Bir Piyon Değil, Oyun Kurucu Bir Aktör Olacak”
İskele Belediyesi önlem afişleri astı
İskele Belediyesi önlem afişleri astı
Kız çocuğuna cinsel tecavüz, tutukluluk kararı
Kız çocuğuna cinsel tecavüz, tutukluluk kararı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim