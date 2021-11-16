banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
15 Kasım özel çekilişi yapıldı
15 Kasım çekilişi yapıldı
Meteoroloji'den uyarı
Meteoroloji'den uyarı
Araç kayıt bugün kapalı
Araç kayıt bugün kapalı
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi çizmeli!
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi...
banner405
Flaş Haber
Vaka sayılarında artış
Kapat

KTÖS, okulları ‘Imagine’ eğitim programına katılmaya davet etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okulları “IMAGINE” eğitim programına katılmaya davet etti.

16 Kasım 2021 Salı 10:15
KTÖS, okulları ‘Imagine’ eğitim programına katılmaya davet etti

KTÖS’den yapılan açıklamada, “IMAGINE” eğitim programının birçok talebi içerisinde barındıran bir eğitim programı olmakla birlikte, iki toplumun yakınlaşması adına da önemli bir proje olduğu; adada bulunan iki toplumun liderlerinin vardığı anlaşma ve aylarca süren çabaların ardından Ekim 2017’de başlayan “Irkçılık Karşıtlığı ve Barış Kültürü Eğitim Programı” olduğu anımsatılarak, şu bilgiler paylaşıldı: 
“2020 itibariyle, 5091 öğrenci ve onlara eşlik eden 582 öğretmen ‘Imagine’ projesi kapsamında gerçekleşen eğitimlere katılmıştır. 340 öğretmen, Barış Kültürü Eğitimi üzerine gerçekleşen tek toplumlu ve iki toplumlu eğitimlere katılım göstermiştir. 92 müdür ise ‘Imagine’ Okul Yöneticilerine Yönelik Konferansa katılım göstermiştir.”
2021-2022 yılında da okulların projeye katılımının iki toplum arasındaki güven yaratıcı önerilerin geliştirilmesine yardımcı olacağı inancı ifade edilen açıklamada, programla ilgili şu bilgiler de verildi:

banner341
“Eğitim programının genel amaçları arasında öğrencilerin toplum içerisinde ve toplumlar arasında karşılaşabilecekleri ayrımcılıkla baş edebilme, ön yargıları anlayabilme, bilgiyi eleştirel biçimde yorumlayabilme, dezavantajlı gruplara farkındalık geliştirme, iletişim becerisi geliştirme, çoğulculuğu benimseme, eşitlik ve hoşgörüyü teşvik etme, ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlarla ilgilenme, demokratik karar alma mekanizmalarının önemini anlama, dayanışma ve anlayış kültürünü geliştirme gibi önemli kavramlar yer almaktadır.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, eğitim sistemi içerisinde çevre bilinci, iletişim becerileri, barış kültürü, uzlaşım, demokrasi, eşitlikçi eğitim, adalet, çocuk hakları ve insan hakları farkındalığı, farklılıklara saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği, çoğulculuk, demokrasi ve birlikte yaşayabilme temalarının yerleşmesini talep ederek, bu uğurda çalışmalar üretiyor.”

 

banner360
Son Güncelleme: 16.11.2021 11:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülüyor
2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülüyor
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde “Çim İnsan Atölyesi” yapıldı
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde “Çim İnsan Atölyesi” yapıldı
Karma oy sistemi bugün AD-HOC komitede ele alınacak
Karma oy sistemi bugün AD-HOC komitede ele alınacak
Tüpgaz çalan arkadaşa mesaj
Tüpgaz çalan arkadaşa mesaj
Mağusa Gençlik Birliği şömineli ev için eylem yapacak
Mağusa Gençlik Birliği şömineli ev için eylem yapacak
Araç kayıt bugün kapalı
Araç kayıt bugün kapalı
Kemal Aşık Perşembe günü anılacak
Kemal Aşık Perşembe günü anılacak
15 Kasım özel çekilişi yapıldı
15 Kasım özel çekilişi yapıldı
Meteoroloji'den uyarı
Meteoroloji'den uyarı
Bazı bölgelere elektrik verilemiyor
Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim