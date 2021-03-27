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KTÖS: “Öğretmenlerin bir aşı planı çerçevesinde aşılanarak tüm eğitim kademelerinin aşamalı başlaması temel talebimizdir”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bir an önce öğretmenlerin bir aşı planı çerçevesinde aşılanarak tüm eğitim kademelerinin aşamalı başlamasının, sağlık ve güvenlik tedbirleri alınması için okullara bütçe verilmesi ve öğretim programlarının azaltılarak eğitimde temel konulara odaklanılmasının temel talepleri olduğunu belirtti.

27 Mart 2021 Cumartesi 15:24
KTÖS: “Öğretmenlerin bir aşı planı çerçevesinde aşılanarak tüm eğitim kademelerinin aşamalı başlaması temel talebimizdir”
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KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, vakalar artarak devam ederken, mutasyonlu virüs ve gençlerin hayatını kaybettiği vakalar ile karşılaşılmaya başlandığını kaydederek, 4 Ocak tarihinde COVID 19 nedeniyle tedavi gören hasta sayısı 234 iken, dün itibari ile bu sayının 430 olduğunu belirtti ve şöyle dedi:
“Sağlık ile endişelerimiz devam ederken, sınırlılıkları ile verim almakta zorlandığımız, içerisinde bir dizi eşitsizlikleri de barındıran uzaktan eğitim bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Yüz yüze eğitimin önemi sık sık karşımıza çıkmaktadır.
Yüz yüze eğitime dönebilmenin en hızlı ve güvenilir yolu eğitim çalışanlarının aşılanmasından ve okullarda geri kalan önlemlerin alınmasından geçer. 
Hükümetin öğretmenlerin aşılanmasını istememesi, çocukların yüksek yararını, eğitimini, sağlığını ve güvenliği düşünmediğini ortaya koymuştur. Eğitim Bakanı’nın defaatle “aşı yoksa yüz yüze eğitim yok” ifadesine rağmen, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun sağlık ve güvenlik önlemleri alınmadan, öğretmenler aşılanmadan okulları açmak istenmesinin çocukların eğitimi ile ilgisi olmadığını, dershanelerin ve üniversitelerin öğrenciyi müşteri gören anlayışının bir ürünü olduğunu belirtiriz.” 

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KTÖS Genel Sekreteri Elcil, “120 bin doz aşıyı ihtiyaçlılar dışında eşe, dosta, ahbaba dağıtan hükümetin, dünyada öğretmenlere aşılamada öncelik verilmediğini söyleyerek zeytin yağı gibi üste çıkmaya çalıştığını” iddia etti.
Hükümete iyi bir örnek sunmak istediklerini ifade eden Elcil, Almanya‘da öğretmenlerin okullardaki yüksek enfeksiyon riski nedeniyle aşı sıralamasında öncelikli gruba alındığını; ayrıca UNESCO ve Eğitim Enternasyonalinin, öğretmenlerin ve okul personelinin COVID-19 aşılama sürecinde öncelikli grup olması gerektiğini belirttiğini kaydetti.
Şener Elcil, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak, KTOEÖS’ün eylemine destek verdiklerini ifade ederek, “mücadelemizin ortak olduğunu kamuoyu ile paylaşırız” dedi.

 

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Son Güncelleme: 27.03.2021 16:24
Anahtar Kelimeler:
EylemKktcKtoeösKTÖS
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