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2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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KTOEÖS: “Amacımız, okullarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yüz yüze eğitime başlaması“

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Mali Sekreteri Mehmet Güneyli, amaçlarının, okulların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yüz yüze eğitime başlaması olduğunu belirtti.

02 Temmuz 2021 Cuma 13:45
KTOEÖS: “Amacımız, okullarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yüz yüze eğitime başlaması“

Güneyli yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile birlikte her hafta düzenli olarak yaptığı toplantılarda, okulların pandemi ortamında sorunsuz bir şekilde açılmasına yönelik yapılması gerekenlerin belirlendiğini kaydetti.
Toplumun aşılanma süreci devam ederken, eğitim çalışanlarının aşılanmasında zaman zaman sorunlar yaşanmasının kendilerini üzdüğünü ifade eden Güneyli, bu konuda, önlemlerin alınması ve sorunların ortadan kaldırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. 

"AŞILAMA İLE YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR  ADIM ATILACAK"
Eğitim çalışanlarının aşılanması ile yüz yüze eğitimin başlaması için çok büyük bir adım atılacağının altını çizen Güneyli, bu nedenle sendikanın, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşılanmasının önemle üzerinde durduğunu kaydetti. 
Okulların yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte ise, her türlü tedbirin alınması ve bunların uygulamasının düzenli bir şekilde denetlenmesi gerektiğine dikkat çeken Mehmet Güneyli, şöyle devam etti:

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"Bu bağlamda, sendikamızın, KTTB ve KTÖS ile birlikte yaptığı toplantılarda, öğrencilerin evlerinden okullarına gelmesinden, okullarda nelerin yapılması gerektiğine, herhangi bir okulda Covid-19 vakası çıktığında nasıl bir yol izleneceğine kadar, her ayrıntı dikkatle ele alınmıştır."
Toplantılar neticesinde ortaya çıkan taslak çalışmanın, konunun bire bir tarafları olan Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile değerlendirilmesinin planlandığını belirten Güneyli, bunun sonucunda konunun uzmanları tarafından hazırlanan ve ülkedeki okullarda, pandemi koşullarında kullanılacak rehber niteliğinde bir çalışma ortaya konulacağını kaydetti.
Güneyli, bu konuda atılması gereken adımların takipçisi olacaklarını ve okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılması için her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını vurguladı.
 

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Son Güncelleme: 02.07.2021 14:28
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