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KTMMOB’den hükümet programına tepki

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nin Cumhuriyet Meclisi’nde okuduğu hükümet programının, ülkeyi en kısa sürede seçime götürerek devletin devamını sağlayacak bir hükümet programından öteye geçtiğini, her uygulamasında yasaları ve yerleşmiş teamülleri yok sayan önceki hükümet gibi imar konusunda aynı anlayışa ısrarla devam edeceğini gösterdiğini savundu.

11 Kasım 2021 Perşembe 14:45
KTMMOB’den hükümet programına tepki

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Başkanı Seran Aysal imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, programın son iki cümlesinde imar planları ve emirnamelerde yapılacak çalışmalardan bahsedildiğine işaret edilerek, “yangından mal kaçırırcasına, katılımcılık ilkesinden uzak, kentleri yaşanmaz hale sokacak hukuksuz ve gizli pazarlıklarla sonuçlandığı herkes tarafından bilindiğini” iddia ettiği “Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı”nın tamamlama hedefi konduğu kaydedildi.

Açıklamada, Programın bazı bölümlerinde altı çizilen “katılımcılığın” İmar Planlarında olmamasından, bu hukuksuz planın yürütülmesinde ısrarcı olunacağının ve kentlerin peşkeş çekilirken topluma değil birkaç kişinin çıkarlarına hizmet edilme niyetinin devam ettiğinin anlaşıldığı savunuldu.

Hükümet programında ayrıca Yenierenköy - Karpaz Emirnamesi çalışmasının tamamlanmasından bahsedilirken, var olan bir emirname çalışmasının tamamlanmasının değil yine bir emirname değişikliğinden bahsedildiğine işaret edildi.

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Açıklamada şunlara da değinildi:

“Yaptığımız araştırmalarda ortaya çıkmıştır ki, var olan değişiklik hükümet kurulmadan tamamlanmış ve yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Böylesi bir dönemde yapılacak değişikliğin neye hizmet amaçlı olduğu malumdur. Seçim dönemine girilen bu süreçte imar planlarına ve emirnamelere bu ilgi ve girişimler ancak birkaç kişi çıkarına, ranta hizmetle tanımlanabilir.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) olarak, yeni kurulan Sucuoğlu Hükümetini hukuksuzluğa, peşkeş, rant ve birkaç kişinin çıkarına hizmet etmek üzere oluşturulmaya çalışılan düzene karşı durmaya, bilim temelinde, çevreden, kamu yararından, katılımcılıktan, adalet ve eşitlik ilkelerinden yana taraf olmaya davet ediyoruz.”

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Son Güncelleme: 11.11.2021 16:37
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