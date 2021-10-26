KTMMOB, İmar Planı’yla ilgili hukuki süreç başlatacağını açıkladı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkan Seran Aysal, konuyla ilgili açıklamasında, yapılan imar planının, birlikle resmi olarak paylaşıldığı zaman “kimlere ne kadar rant sağlandığı”nı bilimsel olarak çalışıp, halkla paylaşacaklarını belirtti.

Seran Aysal, “hukuksuz” olarak nitelediği imar planına ilişkin hukuk sürecini başlatacaklarını ve yaşananları hem hukuk önünde, hem kamu önünde bilimsel verilerle tartışarak, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluklarını yerine getireceklerini kaydetti. Aysal, “Talebimiz nettir; hukuksuz ve usulsüz bir şekilde bu süreci yürütenler ve ranta hizmet edenlerin cezalandırılması!” dedi.

Aysal, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın İmar Planı’nın onaylanmasının hukuka aykırı yapıldığı gerekçesiyle dün Şehir Planlama Dairesi önünde düzenlediği eyleme de değinerek, KTMMOB açıklamasının hiçbir yerinde ne müteahhit, ne de Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin isminin geçmediğini belirtti.

2019 sonu ortaya çıkan İmar Planı’nın partisel-zümresel çıkarlar ve Cumhurbaşkanlığı seçim süreci nedeniyle yasal hale getirilmediğini savunan Aysal, “Geçmişte yaşanan bu sürecin yine bir benzerini yaşarken; hatalarından ders almayan, hukuksuzluğu benimsemiş olanlar yine koltuk hesapları için iş karıştırmaya, kentleri ranta peşkeş çekmeye devam ediyorlar” iddiasında bulundu.

Aysal, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın zamanlamasının da bir tesadüf değil de, “kirli pazarlıkların” sonucu olduğunu savundu.

Seran Aysal, “Örgütler, birlik olup, çıkar gruplarına, hukuksuzluğa, rant dağıtanlara, çevre katliamına, nitelikli tarım alanları yapılaşmaya açanlara, kentlerimizi peşkeş çekip yaşanmaz hale getirenlere, gizli pazarlıklara karşı ortak aklı arayan, katılımcılıkla ülkedeki herkesin yararına kolektif süreçlerin yaşanmasını sağlayanlardır” dedi.