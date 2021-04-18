KTMMOB'den Barolar Birliği’ne dayanışma açıklaması

Yapılan açıklamada, “Anayasa Mahkemesi kararının okunması sonrasında yurt içi / dışından yapılan ve hedef gösterilmeye varan kabul edilemez açıklamalara karşı, adaletin ve hukuk devletinin teminatı bağımsız yargıdan taviz verilmeyeceğine yönelik Kıbrıs TürkKonseyi ve Mahalli Barolar 19 Nisan 2021 saat 09:30da Lefkoşa Mahkemeler önündegerçekleştirecektir. KTMMOB Yönetim Kurulu; Kıbrıs Türk Halkının kurumlarına sahip çıktığının, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığından ödün verilmeyeceği sesinin yükseltileceği eylemi düzenleyen ilgili meslek örgütümüze dayanışmasını ve desteğini bildirir” ifadeleri kullanıldı.