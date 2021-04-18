KTMMOB'den Barolar Birliği’ne dayanışma açıklaması

18 Nisan 2021 Pazar 21:45
Yapılan açıklamada, “Anayasa Mahkemesi kararının okunması sonrasında yurt içi / dışından yapılan ve hedef gösterilmeye varan kabul edilemez açıklamalara karşı, adaletin ve hukuk devletinin teminatı bağımsız yargıdan taviz verilmeyeceğine yönelik Kıbrıs Türk Barolar Birliği
Konseyi ve Mahalli Barolar 19 Nisan 2021 saat 09:30da Lefkoşa Mahkemeler önünde eylem
gerçekleştirecektir. KTMMOB Yönetim Kurulu; Kıbrıs Türk Halkının kurumlarına sahip çıktığının, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığından ödün verilmeyeceği sesinin yükseltileceği eylemi düzenleyen ilgili meslek örgütümüze dayanışmasını ve desteğini bildirir” ifadeleri kullanıldı.
Son Güncelleme: 18.04.2021 22:11