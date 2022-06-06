KTGB'den düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan herkese birlikte hareket etme çağırısı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan tüm dernek, kurum, siyasi parti ve bireyleri Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar Yasalarında yapılmak istenen değişikliklerin yaşam bulmasını engelleme mücadelesinde kendileriyle birlikte hareket etmeye çağırdı.

KTGB Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, ülke yangın yerine dönmüşken, toplumun büyük bölümü açlık sınırının altında bir gelirle yaşama tutunmaya çalışırken, hükümet edenlerin önceliğinin ne olduğunu, Meclis Genel Kurulu’na sundukları yasa değişikliklerine ivedilik talebiyle ortaya koyduklarına işaret edildi.

Gazetecilerin buna seyirci kalmasının asla mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu yasalarda öngörülen değişikliklerin yaşam bulmaması için elimizden geleni her platformda yapmaya devam edeceğiz. Ancak, her üç yasa tasarısının da hedefinde, gazetecilerin yanı sıra, toplumsal sorunlar ve demokrasi üzerine söz söyleyen ve/veya söyleme eğiliminde olan birey ve kurumlar da yer almaktadır.”