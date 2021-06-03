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KTAMS vatandaşlık uygulamalarına karşı ortak mücadeleye çağırdı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin altı ay içerisinde 2 bin 500 vatandaşlık vermesini eleştirerek, “Kıbrıs Türk halkının iradesini ipotek altına almaya yönelik” olduğunu savunduğu vatandaşlık uygulamalarına karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

03 Haziran 2021 Perşembe 11:30
KTAMS vatandaşlık uygulamalarına karşı ortak mücadeleye çağırdı
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KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP-DP-YDP hükümetinin halka yaşattıklarının faturasını sandıkta ödeyeceğini bildiği için vatandaşlık dağıttığını kaydeden KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Tüm bunları izleyen halkımız, hesap gününü beklemektedir. Kendi vatandaşından  umudunu kesen hükümet  panik içinde  her seçim öncesi olduğu  gibi vatandaşlık dağıtımına hız vermiştir.  Altı ay içinde 2500 kişiye vatandaşlık verilmesi bu ruh halinin göstergesidir. Koltukta kalma uğruna  nüfus yapısını değiştirerek halkının iradesini ipotek altına almaya çalışmak bir hükümetin halkına karşı işleyebileceği en büyük suçtur” ifadelerini kullandı.
Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümetinin vatandaşlık uygulamalarının Kıbrıs Türk halkının iradesini ipotek altına almaya yönelik olduğunu öne sürerek, “Tüm muhalefet partilerini ve demokratik kitle örgütlerini Kıbrıs Türk toplumunun iradesine sahip çıkmak, kendi ülkesinde azınlık durumuna düşmesini engellemek için ortak mücadeleye çağırırız” dedi.


“HALKI AÇLIĞA MAHKUM EDEN HÜKÜMET YANDAŞ ATAMALARINA DEVAM EDİYOR”

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Pandemi nedeniyle birçok işyerinin kapandığını ve insanların işsiz kaldığını, binlerce çalışanın gelirlerinin düştüğünü ve asgari ücretle çalışanların açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğini savunan Bengihan, kamu görevlilerinin ile emeklilerin de hayat pahalılığı ödeneklerinin dondurulduğunu ve bu kesimlerin de enflasyon karşısında savunmasız bırakıldığını söyledi.
Hükümetin zam yapmaya da devam ederek halkı açlığa mahkum ettiğini kaydeden Bengihan, ekonomik krizin faturası halka kesilirken, hükümeti ise yandaş istihdamı, müdür ve müsteşar atamalarına devam etmekle suçladı.

 

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Son Güncelleme: 03.06.2021 12:04
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