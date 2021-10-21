KTAMS tüm kaza mahkemeleri tebliğ ve icra memurluklarında yarın da greve devam edecek

SENDİKA YARIN KAMU HİZMETİ KOMİSYONU ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPACAK

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), tüm kaza mahkemeleri tebliğ ve icra memurluklarında başlattığı greve yarın da devam edeceğini duyurdu. Sendika, konuyla ilgili olarak yarın saat 10.00’da Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) önünde basın açıklaması yapacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın, kaza mahkemeleri tebliğ ve icra memurluklarında başlattığı grevin bugün üçüncü gününde olduğunu belirtti.



Personel sıkıntısının giderilmesi yönünde hala hiçbir adım atılmadığını kaydeden Bengihan, bu nedenle grevin yarın da devam edeceğini açıkladı.Bengihan, yarın saat 10.00’da KHK önünde basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.