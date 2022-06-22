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KTAMS, kamu çalışanlarının ek mesai ödeneklerinin 5 aydır ödenmemesini kınadı

22 Haziran 2022 Çarşamba 11:45
KTAMS, kamu çalışanlarının ek mesai ödeneklerinin 5 aydır ödenmemesini kınadı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Anayasa’nın 49.maddesinin “Kimse zorla çalıştırılamaz, angarya yasaktır” demesine ve Kamu Görevlileri Yasası’nın ek mesai ödeneklerinin takip eden ayda ödenmesini emretmesine rağmen, kamu çalışanlarının ek mesai ödeneklerinin beş aydır ödenmemesini kınadı.

Begihan, yaptığı yazılı açıklamada, çalışanları yasal haklarını almak için eylem yapmak zorunda bırakan hükümeti şiddetle kınayarak, “Yaşanacak her türlü olumsuzluğun sorumlusunun kendileri olacağını  ve eylemimizin sonuç alıncaya kadar devam edeceğini vurgularız” dedi.

Sendikalarıyla Maliye Bakanlığı’nın yaptığı görüşmelerde defalarca ek mesai ödemeleriyle ilgili takvimlendirme yapılmasına rağmen bakanlığın hiçbir zaman sözünde durmadığını, ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilerek ödemelerin yapılmadığını ifade eden Bengihan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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“Personel ihtiyacı olan yerlere gerekli istihdamları yapmayan ve zorunlu olarak ek mesai çalıştırılan personele emeklerinin karşılığını ödemeyen hükümet; yandaşlarını memnun etmek için müdür, müsteşar, danışman atamalarına, hatta çocukları yurtdışında eğitim görenleri çocuklarının yanına göndermek için 4700 Euro maaşla ateşelik dağıtmaya kaynak bulmaktadır.

Çalışanların emeğinin karşılığı ödenmezken diğer yandan bütçeye milyarlarca liralık ek külfet getiren partizanca atamalarda sınır tanımayan bir hükümet karşısında çalışanların haklarını almak adına sendikalarımızın başlatmış olduğu ek mesaiye kalmama eylemine, eylem  birlikteliğe destek olmak adına  Meclis çalışanları  da katılmıştır. Saat 10.00’da başlaması gereken Meclis Genel Kurulu çoğu kere 12.00’de toplandığı için çalışmalar mesai saatleri dışına sarkmakta, meclis stenografları kimi zaman sabahlara kadar çalışmak zorunda kalmaktadır. 

Tüm bu gerçekler ortada iken bazı basın mensuplarının Meclis çalışanlarını küçük düşürücü, sorumlu gazetecilik anlayışı ile bağdaşmayan açıklamaları kabul edilemez.  Yasal eylem hakkını kullanan çalışanlarımızın emeğinin değersizleştirilmesine yönelik bu tür hareketlere karşı sendikalarımız sessiz kalmayacak.”

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Son Güncelleme: 22.06.2022 12:01
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