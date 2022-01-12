KTAMS'ın sağlık çalışanları için talebi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde kendileri ve ailelerinin sağlığı büyük bir risk altındayken fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarının hizmetlerinin takdire şayan olduğunu belirtti.



Bu konuda ısrarlı ve konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Güven Bengihan, sağlık çalışanları hak ettikleri haklara ve çalışma koşullarına kavuşana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.