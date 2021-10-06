KTAMS: “Asgari ücret açlık sınırının altında”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, asgari ücretin, açlık sınırının altında olduğunu belirterek, asgari ücretlilerin hayat pahalılığı ödeneğinden otomatik olarak yararlanması için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını istedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırının 4 bin 470 TL olduğunu ifade eden Bengihan, yürürlükte olan net asgari ücretin ise 4 bin 324 TL olduğunu belirtti.

Bengihan, şöyle devam etti:

“1 Eylül 2021 itibarı ile geçerli olan ve 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 4 bin 324 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir..

Bunun yanında bekar bir asgari ücretli çalışandan 39.15 TL, evli bir asgari ücretli çalışandan da 11.15 TL vergi kesileceği gerçeğini göz önüne aldığımızda asgari ücretlinin eline geçecek olan net rakam daha da düşük olacaktır. Döviz bazında kıyaslama yapıldığında 1 Eylül tarihi itibariyle yapılan düzenlemeye rağmen Şubat ayında 380 Sterline denk gelen asgari ücret bugün 357 sterline gerilemiştir”

“AKARYAKIT ZAMMI ZİNCİRLEME ZAMLARA NEDEN OLACAK”

Resmi rakamlara göre ülkede Eylül ayında yüzde 2.08, son üç ayda yüzde 7.01, son 9 ayda yüzde 16.46, 1 yılda yüzde 21.01 enflasyon meydana geldiğini söyleyen Bengihan, hükümetin dün akaryakıt ürünlerinin litre fiyatına 49 kuruş zam yaptığına işaret ederek, bunun “zincirleme zamlara” yol açacağını kaydetti.

Zamların dar ve sabit gelirli kesimlileri sefalete sürükleyeceğini söyleyen Bengihan şöyle devam etti:

“Açlık sınırı hesaplamalarında sadece zorunlu gıda harcamalarının fiyatları baz alınmaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğu gerçeğinden hareketle zorunlu gıda harcaması dışındaki mal ve hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen artışlar alım gücünün sürekli olarak erimesine yol açmaktadır. Yani kısacası asgari ücrete yapılan artışı, daha çalışanın eline geçmeden enflasyon yutmaktadır.

Hayat Pahalılığı ödeneğinin maaş artışı olmadığı, enflasyon karşısında çalışanların alım gücünün korunması için uygulanan bir araç olduğu gerçeğinden hareketle asgari ücretlilerin de hayat pahalılığı ödeneğinden otomatik yararlanması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması hayati önem taşımaktadır. Bu konuda da Çalışma Bakanlığının acilen adım atması Anayasamızın sosyal devlet ilkesi gereğidir”

Bengihan açıklamasında açlık sınırı hesaplamasını nasıl yaptıklarını da şu şekilde açıkladı:

“KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 4 bin 470 TL olarak hesaplanmıştır. Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 38,13 TL, aylık bin 143,90 TL, yetişkin bir erkek için günlük 40,04 TL, aylık bin 201,20 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 42,44 TL, aylık bin 273,20 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 28,38 TL, aylık 851,40 TL’dir”