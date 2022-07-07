banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Motosiklet sürücüsü yoğun bakıma alındı
Motosiklet sürücüsü yoğun bakıma alındı
Kıb-Tek fena karıştı
Kıb-Tek fena karıştı
CTP Başbakanlık önünde çadır kurdu
CTP Başbakanlık önünde çadır kurdu
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
banner405
Flaş Haber
Kıb-Tek fena karıştı
Kapat

KTAMS 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 9 bin 46 TL olarak açıkladı

07 Temmuz 2022 Perşembe 13:15
KTAMS 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 9 bin 46 TL olarak açıkladı

Bengihan: “Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 2 bin 956 TL’ye çıktı”

-“Asgari ücretlinin alım gücü hızla eridi”

-“Sadece asgari ücretliler değil orta düzeyde maaş alanlar ve ailelerinin dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmadı”

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) 4 kişilik bir aile için 30 Haziran itibariyle açlık sınırını 9 bin 46 TL olduğunu açıkladı.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, açlık sınırıyla asgari ücret arasındaki farkın 2 bin 956 TL’ye çıktığını belirterek, “Asgari ücretli hızla sefalete doğru sürükleniyor” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun acilen toplanıp açlık sınırının çok altında kalan asgari ücreti en az hayat pahalılığı oranında attırmasını talep eden Bengihan, “Bu şartlar altında değil asgari ücretliler orta düzeyde maaş alan kamu ve özel sektör çalışanlarının ve ailelerinin dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmamıştır” dedi.

-“Asgari ücretlinin alım gücü hızla eridi”

Bengihan, Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladıkları rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Haziran tarihi itibariyle açlık sınırını 9 bin 46 TL olarak hesapladıklarını belirtti.

banner341
Sendikanın yaptığı çalışmada sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 76,92 TL, aylık 2 bin 307,60 TL, yetişkin bir erkek için günlük 81,28  aylık 2 bin 438,40 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 85,74, aylık 2 bin 572,20 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 57,60 TL, aylık bin 728,00 TL olarak tespit edildi.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırının 9 bin 46,20 TL olduğuna işaret eden Bengihan, “Asgari ücrete 1 Ocak  tarihi itibariyle yapılan artışa rağmen Türk Lirasında meydana gelen değer kaybı nedeniyle  alım gücü sürekli gerilemiştir” dedi.

Bengihan, şöyle devam etti:

“Şöyle ki; 2021 yılının Mart ayında 3 bin 828 TL olan asgari ücret 332 Sterline denk gelirken bugün 6 bin 90 TL olan asgari ücret 295 Sterline gerilemiştir. Ülkemizde birçok mal ve hizmetin fiyatı dövize endeksli olduğu göz önüne alındığında asgari ücretlinin alım gücünün yükselmediği, aksine hızla eridiği görülmektedir.

İstatistik Kurumu'nun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Haziran ayında yüzde 9,54 son 6 ayda yüzde 56,76 bir yılda yüzde 110,42 enflasyon meydana gelmiştir. Özellikle elektriğe, akaryakıta, tüp gaza,  ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür.”

-“Sadece asgari ücretliler değil orta düzeyde maaş alanlar ve ailelerinin dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmadı”

Bu şartlar altında sadece asgari ücretliler değil orta düzeyde maaş alan kamu ve özel sektör çalışanlarının ve ailelerinin dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmadığını belirten Bengihan, “Hükümet edenler dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünü koruyucu tedbirler almak yerine kaşıkla verdiklerini kepçeyle alarak zaten zorda olan bu kesimleri adeta sefalete doğru sürüklemektedir” ifadelerini kullandı.

Bengihan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun acilen toplanıp açlık sınırının çok altında kalan asgari ücreti en az hayat pahalılığı oranında attırmasını talep etti.

banner360
Son Güncelleme: 07.07.2022 13:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı Cezaevinde Beyin Kanaması Nedeniyle Ölen Hükümlüyle İlgili Açıklama Yaptı
İçişleri Bakanlığı Cezaevinde Beyin Kanaması Nedeniyle Ölen Hükümlüyle İlgili Açıklama Yaptı
Kıb-Tek fena karıştı
Kıb-Tek fena karıştı
Döviz kurları
Döviz kurları
CTP Başbakanlık önünde çadır kurdu
CTP Başbakanlık önünde çadır kurdu
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor
Üstel: “Halkımızın refah ve yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz”
Üstel: “Halkımızın refah ve yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz”
Muharrem Gerçeker anısına mücadele ettiler
Muharrem Gerçeker anısına mücadele ettiler
Covid 19’dan 1 kişi hayatını kaybetti
Covid 19’dan 1 kişi hayatını kaybetti
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
KKTC genelinde elektrik kesintisi
KKTC genelinde elektrik kesintisi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim