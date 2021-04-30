Ksp’nin 1 Mayıs mesajı…

KSP tarafından yayınlanan 1 Mayıs mesajında, dünya halklarının uluslararası barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu belirtilerek, dünyanın her tarafında emperyalist haksız savaşlarla sermayedarların servetlerine servet katarken, yoksul halklar, emekçilerin mağdur olduğu, göçmen olduğu ve katliamlara uğradığına işaret edildi.

Mesajda, “Barış için mücadele, emperyalist güçlerden iyi niyet ve anlayış isteyerek kazanılamaz. Emperyalizmin kendisi savaşların kaynağıdır. Barış için mücadele, emperyalizme karşı örgütlü halk hareketleri ile mümkündür” denildi.

Emperyalist kapitalist sistemin dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu açlık sınırının altında yaşattığı kaydedilen mesajda, kitlelerin açlıktan ve susuzluktan öldüğü ve bunun kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Mesajda, “Yeryüzünden yoksulluğu kaldırmak sermaye sahiplerinden yardım dilenmekle mümkün değildir. Yoksulluğu yeryüzünden kaldıracak olan da uluslararası isçi sınıfının örgütlü anti-emperyalist mücadelesidir.” denildi.

KSP mesajında ayrıca şunlar ileri sürüldü:

“Ülkemiz her yanından emperyalist canavarların boyundurukları altındadır. Bu küçük ada üzerinde üç ayrı devlet ve basta emperyalist Britanya ve Türkiye olmak üzere birçok emperyalist gücün orduları vardır. Kıbrıs Türk toplumu asimilasyon batağında hızla ilerlerken, Rum toplumu da benzer tehlikelerle karşı karşıyadır.”

Mesaja şöyle devam edildi:

Her 1 Mayıs’ta olduğu gibi bugün de emekçilerin dünya çapındaki birliğinin yanında ülkemizde de tüm emekçilerin birliğinin anti emperyalist mücadelemiz acısından önemine bir kez daha vurgu yaparken, bu mücadelenin sadece 1 Mayıslarla sınırlı kalamayacağını, emperyalist kapitalizm yenilene kadar mücadelenin her düzeyde örülerek ve kitleselleştirilerek sürdürülmesi gerektiğini bir kez daha dikkatinize getirmek istiyoruz. Bir mayıs isçi ve emekçilerin bayramı kutlu olsun.

Yaşasın emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs… Emperyalist vahşet düzenini mutlaka yıkacağız. Kahrolsun Emperyalizm! İşçi sınıfı ve insanlık er geç kazanacaktır!”



