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KSP ve YKP Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak bir anlayışa varamadı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) yetkilileri dün Kıbrıs Sosyalist Partisi’ni (KSP) ziyaret etti.

KSP ve YKP Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak bir anlayışa varamadı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) yetkilileri dün Kıbrıs Sosyalist Partisi’ni (KSP) ziyaret etti.

27 Şubat 2020 Perşembe 07:59
KSP ve YKP Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak bir anlayışa varamadı
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Toplantıda, YKP'nin 10 Şubat tarihli ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik açıklaması ile iki parti arasında güç birliği ve dayanışmanın artırılması konuları ele alındı.

İki partiden yapılan ortak açıklamada partilerin, Nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ortak bir anlayışa varamadıkları, ancak siyasal ve toplumsal mücadelenin her alanında güç birliği ve dayanışmayı artırmak ve bunu gerçekleştirebilmek için somut adımlar atma kararlılıklarını yeniden teyit ettikleri kaydedildi.

 

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Son Güncelleme: 27.02.2020 11:17
Anahtar Kelimeler:
KSPYKPKktc 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
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