KSP ve YKP Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak bir anlayışa varamadı

İki partiden yapılan ortak açıklamada partilerin, Nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ortak bir anlayışa varamadıkları, ancak siyasal ve toplumsal mücadelenin her alanında güç birliği ve dayanışmayı artırmak ve bunu gerçekleştirebilmek için somut adımlar atma kararlılıklarını yeniden teyit ettikleri kaydedildi.
27 Şubat 2020 Perşembe 07:59
İki partiden yapılan ortak açıklamada partilerin, Nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ortak bir anlayışa varamadıkları, ancak siyasal ve toplumsal mücadelenin her alanında güç birliği ve dayanışmayı artırmak ve bunu gerçekleştirebilmek için somut adımlar atma kararlılıklarını yeniden teyit ettikleri kaydedildi.
Son Güncelleme: 27.02.2020 11:17