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KSP: “15-20 Temmuzları yaratanlar, bu sorunu çözemezler”

Kıbrıs Sosyalist Partisi Merkez Komitesi, “15-20 Temmuzları yaratanlar, bu sorunu çözemezler” iddiasında bulundu.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:00
KSP: “15-20 Temmuzları yaratanlar, bu sorunu çözemezler”

Komite, yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs’ta coğrafi bölünmenin, etnik temizliğin, yaşanan tüm acıların ve kayıpların esas nedeninin Anglo Amerikan emperyalizminin bitmek tükenmek bilmeyen sömürü ve kar hırsı olduğunu” savundu.

“Kıbrıs halkı bu gerçekleri görmeli ve bir avuç yerli işbirlikçinin işlediği suçlardan dolayı birbirini suçlamaktan vazgeçmelidir. Ülkemizi bölen, halkımızı yerinden yurdundan eden, binlerce insanımızın ölümüne ve kaybolmasına neden olanlar emperyalist güçler ve onların yerli işbirlikçileridir” görüşlerini ileri süren KSP Merkez Komitesi, “Bunların barış ve çözüm vaatleri yalandır. Bunlar halkımıza ne barış ne de çözüm getirebilirler. Mevcut statükoyu koruyan, adanın kuzeyinin Türkiye'nin sömürgesi statüsüne gelmesini sağlayan da bunlardır” iddiasında bulundu.

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“Kıbrıs halkının” barışa ve huzura kavuşmak, ülkesini birleştirebilmek için, gözü doymaz emperyalist vahşet güçlerine karşı ortak bir anti-emperyalist güç birliğini örgütlemesi gerektiğini savunan Komite, şunları öne sürdü:

“Bu mücadelede Türkiye ve Yunanistan işçi sınıfının da desteği ile emperyalizmi yenmekten başka çaremiz yoktur. Bu, sadece ülkemiz ve halkımızın değil, dünya insanlığının da önünde duran bir görevdir. Emperyalizmi yıkmadan, tüm dünyada barış ve huzura kavuşmamız olanaksızdır. Barışı elde etmenin biricik formülü emperyalist kapitalist düzene karşı mücadele etmek ve onu yıkmaktan geçer. Yaşasın bağımsız ve birleşik Kıbrıs!”


 

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Son Güncelleme: 19.07.2021 11:13
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