Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak yeni faiz oranları Resmi Gazete’de

Merkez Bankası’nın “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Yasası” kapsamında yaptığı düzenleme ile ilan ettiği ve TL cinsi işlemlerde uygulanacak oranlar, 1 Aralık’ta yürürlüğe girecek ve yenisi ilan edilinceye kadar yürürlükte kalacak. Döviz cinsi işlemlerde uygulanan 1,09 azami aylık akdi faiz oranı ile 1,59 azami aylık gecikme faiz oranında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu dün 4 maddelik ekonomik açılımlar çerçevesinde kredi kartı faiz oranlarının 2,60’tan 1,50’ye düşürüleceğini açıklamıştı.

