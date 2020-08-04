banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1087
ALTIN
445.003
DOLAR
6.9493
STERLİN
9.0234
EURO
8.1801
Rumlar Akdeniz’de çıkmazda
Rumlar Akdeniz’de çıkmazda
Yazarken içimi sızlatanlar
Yazarken içimi sızlatanlar
Denktaş’ın niyeti sorgulanıyor!
Denktaş’ın niyeti sorgulanıyor!
Cumhurbaşkanlığının assolistleri
Cumhurbaşkanlığının assolistleri
banner355

Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi

 

04 Ağustos 2020 Salı 19:05
Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi
banner337
banner351

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı onayladı.

Oylamaya katılan 31 milletvekili yasa tasarısına olumlu oy kullanırken, 19 vekil oylamaya katılmadı.

Cumhuriyet Meclisi toplantısı oylamanın ardından tamamlandı. Gelecek olağanüstü birleşim 11 Ağustos Salı günü saat 10.00’da yapılacak.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin tasarıya ilişkin raporunu komite başkanı Sunat Atun okudu. Atun, muhtar ödenekleri hakkında bilgi vererek, yasanın onaylanmasıyla ödenek artışının olacağını kaydetti. 

Yasa tasarısı üzerine söz alan HP Milletvekili Hasan Topal, muhtarın bağımsız seçilen bir aday olduğunu ifade ederek, “muhtar”ın kelime anlamının da bağımsızlık olduğunu, ancak gerçekten muhtarların “bağımsız” olup olmadığını sordu.

Topal, muhtarların önemli görevleri olduğunu ve köylerde bölgelerde halk için daha aktif kullanılabileceklerini ifade ederek, yasaya olumlu oy vereceklerini söyledi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, muhtarlık ödeneklerinin artırılmasının iyi olduğunu ifade ederek, muhtarlık binalarının da yapılacağının söylendiğini, bu konuda ne aşamada olunduğunun bilgisini istedi.

Hamzaoğulları, muhtarların zaman zaman Kaymakamlıklar aracılığıyla hizmet içi eğitime alınması gerektiğini ifade ederek, muhtarların köyler ve bölge halkı için önemine işaret etti.

banner341
UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, muhtarların devletin temeli olduğunu ifade ederek, muhtarların köyler ve bölgeler için önemine işaret etti. Gündüz, muhtarların yasa gereği alması gereken ücretin belli olduğunu ancak çoğunun almadığını ifade ederek, muhtarların seçimle geldiği dikkate alındığında artık profesyonelliğe geçiş yapılması gerektiğine inanç belirtti.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, yasanın muhtarlara hayırlı olmasını dileyerek, yönetimden muhtarlarla daha çok ilgilenmesini, ayda bir toplantı yapıp köy halklarının sıkıntılarını dinlemesini istedi. Angolemli, yasanın hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, muhtarların halka yakın, en yakın duran yöneticiler olduğunu ifade ederek, muhtarların önemine işaret etti, yasayı desteklediklerini söyledi.

İncirli, kadın muhtarların temsiliyetinin yeterli olmadığını, 237 muhtarın 20’ye yakınının kadın olduğunu ifade ederek, kadın muhtarların güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, komiteye teşekkürlerini sunarak, muhtarların hassasiyetlerini dikkate alarak kısa sürede genel kurula getirildiği için teşekkür etti.

Baybars da, kadın muhtarların artmasını temenni ederek, muhtarların katkı paylarını artırarak, kimseye muhtaç kalmadan görevlerini daha bağımsız şekilde yapmaları açısından önemli olduğunu söyledi.

Muhtarlık binalarının yapılması, tamir edilmesi, teknik donanımlarının artması gibi çalışmaların sürdüğünü ifade eden Baybars, muhtarların sorunlarının çözümü için de çalışmalar yapıldığını, muhtarlık otomasyon sisteminin hazır olduğunu, 21 muhtarlığın olduğu Değirmenlik bölgesini pilot bölge olarak seçtiklerini kaydetti.

Baybars, bakanlık olarak muhtarlarla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, yasa tasarısına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Son Güncelleme: 04.08.2020 19:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Pilli bugün 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı
Sağlık Bakanı Pilli bugün 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı
Saner: “UBP bu saatten sonra çatı adayı gibi bir şeyle uğraşmaz”
Saner: “UBP bu saatten sonra çatı adayı gibi bir şeyle uğraşmaz”
Türkiye'den KKTC’ye ileri teknolojilerle donatılmış 100 yataklı pandemi hastanesi
Türkiye'den KKTC’ye ileri teknolojilerle donatılmış 100 yataklı pandemi hastanesi
Büyükoğlu: “Sivil Savunma çalışanına ‘risk ödeneği’ geliyor”
Büyükoğlu: “Sivil Savunma çalışanına ‘risk ödeneği’ geliyor”
Eski KTHY binası önündeki trafik ışıkları devre dışı kaldı
Eski KTHY binası önündeki trafik ışıkları devre dışı kaldı
Kıbrıs’ta da hissedilen patlamanın nedeni belli oldu
Kıbrıs’ta da hissedilen patlamanın nedeni belli oldu
Serdar Denktaş: “Kıbrıs Türk halkının sağduyusuna güvenerek aday oldum”
Serdar Denktaş: “Kıbrıs Türk halkının sağduyusuna güvenerek aday oldum”
Tüketiciler Derneği maske, mesafe, el hijyen” kurallarının yasal zorunluluk olarak uygulanması gerektiğini kaydetti
Tüketiciler Derneği maske, mesafe, el hijyen” kurallarının yasal zorunluluk olarak uygulanması gerektiğini kaydetti
Kuzey Sahil Yolu’ndaki çökmeler ve deformasyonun giderilmesi için çalışma başlatıldı
Kuzey Sahil Yolu’ndaki çökmeler ve deformasyonun giderilmesi için çalışma başlatıldı
Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı Kabul Edildi
Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı Kabul Edildi

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim