Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı onayladı.

Oylamaya katılan 31 milletvekili yasa tasarısına olumlu oy kullanırken, 19 vekil oylamaya katılmadı.

Cumhuriyet Meclisi toplantısı oylamanın ardından tamamlandı. Gelecek olağanüstü birleşim 11 Ağustos Salı günü saat 10.00’da yapılacak.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin tasarıya ilişkin raporunu komite başkanı Sunat Atun okudu. Atun, muhtar ödenekleri hakkında bilgi vererek, yasanın onaylanmasıyla ödenek artışının olacağını kaydetti.

Yasa tasarısı üzerine söz alan HP Milletvekili Hasan Topal, muhtarın bağımsız seçilen bir aday olduğunu ifade ederek, “muhtar”ın kelime anlamının da bağımsızlık olduğunu, ancak gerçekten muhtarların “bağımsız” olup olmadığını sordu.

Topal, muhtarların önemli görevleri olduğunu ve köylerde bölgelerde halk için daha aktif kullanılabileceklerini ifade ederek, yasaya olumlu oy vereceklerini söyledi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, muhtarlık ödeneklerinin artırılmasının iyi olduğunu ifade ederek, muhtarlık binalarının da yapılacağının söylendiğini, bu konuda ne aşamada olunduğunun bilgisini istedi.

Hamzaoğulları, muhtarların zaman zaman Kaymakamlıklar aracılığıyla hizmet içi eğitime alınması gerektiğini ifade ederek, muhtarların köyler ve bölge halkı için önemine işaret etti.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, muhtarların devletin temeli olduğunu ifade ederek, muhtarların köyler ve bölgeler için önemine işaret etti. Gündüz, muhtarların yasa gereği alması gereken ücretin belli olduğunu ancak çoğunun almadığını ifade ederek, muhtarların seçimle geldiği dikkate alındığında artık profesyonelliğe geçiş yapılması gerektiğine inanç belirtti.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, yasanın muhtarlara hayırlı olmasını dileyerek, yönetimden muhtarlarla daha çok ilgilenmesini, ayda bir toplantı yapıp köy halklarının sıkıntılarını dinlemesini istedi. Angolemli, yasanın hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, muhtarların halka yakın, en yakın duran yöneticiler olduğunu ifade ederek, muhtarların önemine işaret etti, yasayı desteklediklerini söyledi.

İncirli, kadın muhtarların temsiliyetinin yeterli olmadığını, 237 muhtarın 20’ye yakınının kadın olduğunu ifade ederek, kadın muhtarların güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, komiteye teşekkürlerini sunarak, muhtarların hassasiyetlerini dikkate alarak kısa sürede genel kurula getirildiği için teşekkür etti.

Baybars da, kadın muhtarların artmasını temenni ederek, muhtarların katkı paylarını artırarak, kimseye muhtaç kalmadan görevlerini daha bağımsız şekilde yapmaları açısından önemli olduğunu söyledi.

Muhtarlık binalarının yapılması, tamir edilmesi, teknik donanımlarının artması gibi çalışmaların sürdüğünü ifade eden Baybars, muhtarların sorunlarının çözümü için de çalışmalar yapıldığını, muhtarlık otomasyon sisteminin hazır olduğunu, 21 muhtarlığın olduğu Değirmenlik bölgesini pilot bölge olarak seçtiklerini kaydetti.

Baybars, bakanlık olarak muhtarlarla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, yasa tasarısına katkı koyan herkese teşekkür etti.