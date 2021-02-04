Kovid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 104 milyon 926 bin 829, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 278 bin 902 ,iyileşen kişi sayısı ise 76 milyon 672 bin 115.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 27 milyon 150 bin 457.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 791 bin 123,

- Brezilya 9 milyon 339 bin 921,

- Rusya 3 milyon 901 bin 204,

- İngiltere 3 milyon 871 bin 825,

- Fransa 3 milyon 251 bin 160,

- İspanya 2 milyon 913 bin 389,

- İtalya 2 milyon 583 bin 790,

-Türkiye 2 milyon 501 bin 79,

-Almanya 2 milyon 252 bin 489,

-Yunanistan 159 bin 866,

-Güney Kıbrıs 31 bin 263,

-KKTC 2504.