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Kovid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

02 Şubat 2021 Salı 08:30
Kovid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 103 milyon 934 bin 813, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 247 bin 755 ,iyileşen kişi sayısı ise 75 milyon 750 bin 659.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 26 milyon 911 bin 375.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 767 bin 206,

- Brezilya 9 milyon 230 bin 016,

- Rusya 3 milyon 868 bin 87,

- İngiltere 3 milyon 835 bin 783,

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- Fransa 3 milyon 201 bin 461,

- İspanya 2 milyon 852 bin 729,

- İtalya 2 milyon 560 bin 957,

-Türkiye 2 milyon 485 bin 182,

-Almanya 2 milyon 232 bin 316,

-Yunanistan 157 bin 495,

-Güney Kıbrıs 30 bin 996,

-KKTC 2371.

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Son Güncelleme: 02.02.2021 09:41
Anahtar Kelimeler:
Kovid19Covid19KoronavirüsVaka Sayısı
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