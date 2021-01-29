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KKTC'de 47 yeni vaka
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Kovid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

29 Ocak 2021 Cuma 08:30
Kovid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 102 milyon 48 bin 696, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 201 bin 176 iyileşen kişi sayısı ise 73 milyon 894 bin 541.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 26 milyon 338 bin 607.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 720 bin 971,

- Brezilya 9 milyon 60 bin 786,

- Rusya 3 milyon 793 bin 810,

- İngiltere 3 milyon 743 bin 734,

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- Fransa 3 milyon 130 bin 629,

- İspanya 2 milyon 792 bin 360,

- İtalya 2 milyon 515 bin 507,

-Türkiye 2 milyon 457 bin 118,

-Almanya 2 milyon 194 bin 562,

-Yunanistan 154 bin 796,

-Güney Kıbrıs 30 bin 538,

-KKTC 2208.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19Covid19KoronavirüsVaka Sayısı
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