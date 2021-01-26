Kovid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 100 milyon 285 bin 517, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 149 bin 461 iyileşen kişi sayısı ise 72 milyon 292 bin 984.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 25 milyon 8612 bin 597.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 677 bin 710,

- Brezilya 8 milyon 8724 bin 964 ,

- Rusya 3 milyon 738 bin 690,

- İngiltere 3 milyon 669 bin 658,

- Fransa 3 milyon 57 bin 857,

- İspanya 2 milyon 697 bin 294,

- İtalya 2 milyon 475 bin 372,

-Türkiye 2 milyon 435 bin 247,

-Almanya 2 milyon 154 bin 656,

-Yunanistan 152 bin 412,

-Güney Kıbrıs 30 bin 143,

-KKTC 2071.