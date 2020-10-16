Kovid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 39 milyon 175 bin 466, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 102 bin 941, iyileşen kişi sayısı ise 29 milyon 378 bin 743..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 8 milyon 216 bin 315..

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 7 milyon 370 bin 468,

- Brezilya 5 milyon 170 bin 996 ,

- Rusya 1 milyon 354 bin 163,

- İspanya 972 bin 958,

- Fransa 809 bin 684,

- İngiltere 673 bin 622,

- İtalya 381 bin 602,

-Almanya 346 bin 391,

-Türkiye 342 bin 143,

-Yunanistan 23 bin 947,

-Güney Kıbrıs 2 bin 285,

-KKTC 824