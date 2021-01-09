Kovid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 89 milyon 360 bin 993, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 922 bin 196 iyileşen kişi sayısı ise 64 milyon 12 bin 146.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 22 milyon 456 bin 902.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 432 bin 526,

- Brezilya 8 milyon 15 bin 920 ,

- Rusya 3 milyon 355 bin 794,

- İngiltere 2 milyon 957 bin 472,

- Fransa 2 milyon 747 bin 135,

-Türkiye 2 milyon 307 bin 581,

- İtalya 2 milyon 237 bin 890,

- İspanya 2 milyon 50 bin 360,

-Almanya 1 milyon 895 bin 139,

-Yunanistan 143 bin 494,

-Güney Kıbrıs 26 bin 674,

-KKTC 1743.