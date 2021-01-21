Kovid-19 salgınında son 24 saat

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 97 milyon 309 bin 892, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 83 bin 326 iyileşen kişi sayısı ise 69 milyon 851 bin 616.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 24 milyon 998 bin 975.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 611 bin 719,

- Brezilya 8 milyon 639 bin 868 ,

- Rusya 3 milyon 633 bin 952,

- İngiltere 3 milyon 505 bin 754,

- Fransa 2 milyon 965 bin 117,

- İtalya 2 milyon 414 bin 166,

-Türkiye 2 milyon 406 bin 216,

- İspanya 2 milyon 412 bin 318,

-Almanya 2 milyon 90 bin 161,

-Yunanistan 149 bin 973,

-Güney Kıbrıs 29 bin 472,

-KKTC 1971.