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Kovid-19 salgınında son 24 saat

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

22 Aralık 2020 Salı 08:30
Kovid-19 salgınında son 24 saat
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 77 milyon 726 bin 671, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 709 bin 243 iyileşen kişi sayısı ise 54 milyon 607 bin 424.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 18 milyon 473 bin 716.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 75 bin 422,

- Brezilya 7 milyon 264 bin 221 ,

- Rusya 2 milyon 877 bin 727,

- Fransa 2 milyon 479 bin 151,

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- İngiltere 2 milyon 73 bin 511,

-Türkiye 2 milyon 43 bin 704,

- İtalya 1 milyon 964 bin 54,

- İspanya 1 milyon 830 bin 110,

-Almanya 1 milyon 534 bin 116,

-Yunanistan 131 bin 597,

-Güney Kıbrıs 18 bin 004,

-KKTC 1412.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19KoronavirüsVaka Sayısı
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