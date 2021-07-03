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Koop-sen, Kooperatif Merkez Bankası yönetimiyle uzlaştı

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Kooperatif Merkez Bankası yönetimiyle toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaşmaya vardığını, grevin sona erdiğini açıkladı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 09:45
Koop-sen, Kooperatif Merkez Bankası yönetimiyle uzlaştı

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güroz konuyla ilgili açıklamasında, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, greve neden olan konularda anlaşmanın sağlanmasıyla, çalışanların sosyal hak ve menfaatlerinin korunarak iyileştirildiğini belirtti.
Güroz’ün açıklaması şöyle:

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“ Koop-Sen ile K.T.Koop.M.B.Ltd. Yönetim Kurulu arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde greve sebep olan konularda antlaşma sağlanmış; çalışanların sosyal hak ve menfaatleri korunarak iyileştirilmiştir. Grevimiz son bulup iş barışı sağlanmıştır.”

 

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Son Güncelleme: 03.07.2021 09:53
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