Koop-sen, Kooperatif Merkez Bankası yönetimiyle uzlaştı

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güroz konuyla ilgili açıklamasında, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, greve neden olan konularda anlaşmanın sağlanmasıyla, çalışanların sosyal hak ve menfaatlerinin korunarak iyileştirildiğini belirtti.

Güroz’ün açıklaması şöyle:





