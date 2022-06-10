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Kolej Giriş Sınavında Pct Veya Antijen Test Sonucu İstenmeyecek

Kolej Giriş Sınavında Pct Veya Antijen Test Sonucu İstenmeyecek

10 Haziran 2022 Cuma 10:30
Kolej Giriş Sınavında Pct Veya Antijen Test Sonucu İstenmeyecek

 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü, yarın gerçekleştirilecek Kolej Giriş Sınavlarına girişte öğrencilerden PCR veya Antijen test sonucu istenmeyeceğini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan duyuruda, yarınki sınavlarda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun açıkladığı kararlar doğrultusunda PCR veya Antijen test sonucunun istenmeyeceği belirtildi.

Duyuruda, ayrıca sınava katılacak öğrencilerin sınav merkezlerine girerken sınav giriş belgelerini göstermeleri gerekeceği kaydedildi ve yoğunluğun önlenebilmesi adına öğrencilerin, sınavdan yarım saat önce sınav merkezinde olmaları tavsiye edildi.

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Son Güncelleme: 10.06.2022 10:37
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