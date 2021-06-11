Kolej Giriş Sınavı (kgs) yarın gerçekleştiriliyor

Ülke genelinde dokuz sınav merkezinde yapılacak kolej sınavları, iki oturumda gerçekleştirilecek. Sınav sonucunda toplam 645 öğrenci kayıt hakkı elde edecek.

Yüz yüze gerçekleştirilecek Kolej Giriş Sınavına girecek öğrencilerin, sınavda görev alacak öğretmen ve çalışanların sağlıklı koşullarda görev yapmalarını sağlayacak tüm önlemlerin koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde alındığı da bildirildi.



KGS, DOKUZ SINAV MERKEZİNDE YAPILACAK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kolej Giriş Sınavları; Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Lefke Gazi Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere dokuz sınav merkezinde yapılacak.

İki oturumda gerçekleştirilecek kolej sınavının, birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.



PANDEMİ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Bakanlık, KGS’ya yüksek katılım başvurusu yapıldığını, sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 1970 öğrencinin katılmasının beklendiğini kaydederek, sınavın sağlıklı koşullarda yapılmasını sağlamak için Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

“Katılımın bu denli yüksek olmasından hareketle Kolej Giriş Sınavında, eğitim bilimlerinin, ölçme- değerlendirme ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi adına gereken tüm düzenlemeler eksiksiz olarak planlanmıştır. Ayrıca öğrencilerimizin, görev alacak öğretmen ve çalışanlarımızın sağlıklı koşullarda görev yapmalarını sağlayacak tüm önlemler pandemi kuralları çerçevesinde alınmıştır.”



KGS SINAV SONUÇLARI AYNI GÜN AKŞAM SAATLERİNDE YAYINLANACAK

Bakanlık, KGS sınavının sonuçlarının aynı gün akşam saatlerinde yayınlanacağını belirterek, sınavla ilgili bazı bilgileri paylaştı:

“Bilindiği gibi Kolej Giriş Sınavı ‘Türkçe’, ‘Fen ve Teknoloji’, ‘Sosyal Bilgiler’, ‘İngilizce’ ve ‘Matematik’ olmak üzere toplam beş alt testten oluşan, çoktan seçmeli bir sıralama sınavıdır. Her bir alt test, alanında uzman ve deneyimli eğitimcilerden oluşan komisyonlar tarafından oluşturulmuştur. Sorular, pandemi koşulları da gözetilerek, ilgili konu alanlarının kazanımlarına göre hazırlanmış ‘belirtke tabloları’, ‘geçerlilik’ ve ‘güvenilirlik’ ögeleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları, sınavdan 48 saat önce, sadece üst düzey yetkililerin kontrolünde, Bakanlığımızın basım merkezinde basılmaktadır. Soru kitapçıkları, sınav günü ‘sınav sorumluları’ ve ‘denetmenler’ eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırılmaktadır.”





TOPLAM 645 ÖĞRENCİ KOLEJE GİRİŞ KAYDI HAKKI ELDE EDECEK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Kolej Giriş Sınavı sonucunda Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, İskele Maarif Türk Maarif Koleji’ne 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Bölümü’ne 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 olmak üzere toplam 645 öğrenci kayıt hakkı elde edecek.



KGS’YE KATILIM İÇİN GEREKEN BELGELER… PCR TESTİ ZORUNLU

Sınava katılacak öğrencilerin, Bakanlığın daha önceden duyurduğu belgeler (öğrenci belgesi, banka dekontu ve PCR test sonucunu gösteren çıktı) ile birlikte, sınavdan yarım saat önce sınav merkezlerinde bulunmaları önerildi.

Bakanlık, Koleje Giriş Sınavları öncesinde PCR testi gerekliliği ve test yapılacak merkezlere ilişkin dün bir açıklama yaparak, KGS’ya girecek öğrencilerin devlet dışında özel sağlık kurumlarından alacakları negatif PCR test sonuçlarının da kabul edileceğini açıklamıştı.

Öğrencilerin negatif PCR test sonuçları sınav öncesi girişte, yetkililer tarafından kontrol edilecek.



PCR TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKAN ÖĞRENCİLER AYRI BİR SINAV MERKEZİNDE SINAVA GİRECEK

Bakanlık, PCR test sonuçları pozitif çıkan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için de önlem aldığını açıklayarak, sonuçları pozitif çıkan öğrencilerin belirlenen ayrı bir sınav merkezinde, denetmen ve gözetmenler eşliğinde sınava gireceklerini duyurdu.



KGS ALFABETİK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KGS için kayıt yaptıran öğrencilerin aday numaraları, sınava girecekleri okul ve sınav salon numaralarının listesine Eğitim Bakanlığının resmi web sitesinin “http://www.mebnet.net/?q=content/kolej-giri%C5%9F-s%C4%B1nav%C4%B1-kgs-alfabetik-%C3%B6%C4%9Frenci-listesi” adresinden ulaşılabiliyor.

