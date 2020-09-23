banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
460.829
DOLAR
7.6683
STERLİN
9.8063
EURO
8.9576
Siz rahat olun sayın bakan!
Siz rahat olun sayın bakan!
Sosyal medya mı, sessiz çoğunluk mu?
Sosyal medya mı, sessiz çoğunluk...
Kurumların imajını yıkan personeller
Kurumların imajını yıkan personeller
Serdar mı Denktaş mı ?
Serdar mı Denktaş mı ?
banner376

KKTC’de son 24 saatte 4’ü yerel 14 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1323 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 20:07
KKTC’de son 24 saatte 4’ü yerel 14 yeni vaka
banner337
banner351

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1323 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

banner341
Toplam test sayısı 160 bin 161’e, toplam vaka sayısı 725’e yükseldi.

İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 492’ye ulaşırken, 32’si pandemi merkezinde 195’i pandemi otellerinde olmak üzere toplam 229 kişinin tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Yoğun bakımda da halen 2 hastanın tedavisi devam ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 23.09.2020 20:19
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSağlık Bakanı Ali Pilli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktams’tan Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’na Cumaya Kadar Süre
Ktams’tan Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’na Cumaya Kadar Süre
Çam kese böceğine karşı havadan ilaçlama için ihale
Çam kese böceğine karşı havadan ilaçlama için ihale
Ydp, Hükümeti Bir An Önce Evde Karantina İçin Karar Üretmeye Davet Etti
Ydp, Hükümeti Bir An Önce Evde Karantina İçin Karar Üretmeye Davet Etti
KTEZO: “Acil bir kriz yapılanması şart”
KTEZO: “Acil bir kriz yapılanması şart”
Özçınar’dan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar’a geçmiş olsun ziyareti
Özçınar’dan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar’a geçmiş olsun ziyareti
Denktaş: “KKTC siyasi eşitliğimizin simgesidir, sahip çıkmalıyız”
Denktaş: “KKTC siyasi eşitliğimizin simgesidir, sahip çıkmalıyız”
Bağımsızlık İttifakı Akdeniz’deki Çatışma Ortamına Son Vermenin “bm’nin Kktc’yi Tanıması” İle Mümkün Olabileceğini Belirtti
Bağımsızlık İttifakı Akdeniz’deki Çatışma Ortamına Son Vermenin “bm’nin Kktc’yi Tanıması” İle Mümkün Olabileceğini Belirtti
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Paşaköy, Akdoğan Ve Vadili Belediyelerini Ziyaret Etti
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Paşaköy, Akdoğan Ve Vadili Belediyelerini Ziyaret Etti
Ünyayar, Covıd-19’un çocuklar üzerinde ki etkisini anlattı
Ünyayar, Covıd-19’un çocuklar üzerinde ki etkisini anlattı
Casino sektörü hükümetle yargıda hesaplaşacak!
Casino sektörü hükümetle yargıda hesaplaşacak!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim