Kktc’de Son 24 Saatte 100’ü Yerel 118 Yeni Vaka, 1 Can Kaybı

Lefkoşa, 20 Temmuz 21 (TAK): KKTC'de 7292 test yapıldı, 100'ü yerel 118 vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 119 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 1 kişi havayolu ile gelirken temsalı olan 17 kişi pozitife döndü.

Vakalardan 16'sı Lefkoşa, 56'sı Girne, 20'si Gazimağusa, 7'si Güzelyurt, 1'i İskele bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa : Lefkoşa Merkez-3 / Yenikent-2 / K.Kaymaklı-5 / Göçmenköy-1/ Dereboyu-1/ Gönyeli-1/ Hamitköy-1/ Dumlupınar-1/ Ortaköy-1

Girne : Girne Merkez- 21 / Çatalköy-4 / Alsancak-18 / Esentepe-4 / Karaoğlanoğlu-3 / Aşağı Girne-1/ Ozanköy-1/ Lapta-4

Gazimağusa : Gazimağusa Merkez-4 / Maraş-4/ Tuzla-1/ Sakarya-4 / Tirmen-1/ Çatalköy-1/ Yeniboğaziçi-3 / Baykal-1/ Pile-1

İskele : Kaplıca-1

Güzelyurt : Güzelyurt Merkez- 2/ Aydınköy-1/ Serhatköy-3 / Yukarı Bostancı-1

(FG)