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“KKTC’de Kanser Kayıtçılığı ve Kanser Tarama Projesi” tanıtıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği, Türkiye Kanser Dairesi’nin katkıları ile oluşturulan “KKTC’de Kanser Kayıtçılığı ve Kanser Tarama Projesi” çerçevesinde 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde toplanan veriler basınla paylaşıldı.

05 Kasım 2021 Cuma 17:00
“KKTC’de Kanser Kayıtçılığı ve Kanser Tarama Projesi” tanıtıldı

2017-2018 yıllarına ait KKTC Kanser İstatistik kayıtlarının amacı, toplanış yöntemleri ve detaylarına ilişkin veriler de bu kapsamda açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda konuşan DAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nahide Gökçora, kanserle bütünsel bir mücadelenin kapsamlı bir Kanser Kontrol Programı ile mümkün olduğunu ifade ederek, amacın Kıbrıs Türk toplumunda görülen her kanser olgusu ile ilgili bilgi toplamak ve vakalarla doğru yöntemlerle mücadele olduğunu söyledi.

2012 – 2018 yıllarında toplam 4 bin 618 kanser bulgusuna rastlandığını dile getiren Gökçora, 2017 – 2018 yıllarında ise bin 415 olgu sayısı saptandığını, bu rakamların özellikle Ege ve Doğu Akdeniz bölgesi ile benzer olduğunu belirtti.

Gökçora  proje sayesinde ülkede kanser kayıtçılığının oluşturulduğunu, istatistiklerin toplanmasına başlandığını, Ulusal Kanser Danışma Kurulu oluşturulduğunu ve kanser verilerinin toplanabilmesi için gerekli yasanın hazırlandığına işaret ederek, “Hedefimiz ise; 2019-20 ve 21 yıllarına ait katıların tamamlanması, toplanan verilerin Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı ile paylaşılması ve en kısa sürede bir Kanser Dairesi’nin kurulmasıdır” dedi.

Daha sonra söz alan Kanser Kayıt Merkezi Sorumlusu Sağlık Bakanlığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Patoloji Servisi Klinik Şefi Doktor Minel Özen ise, projenin hazırlanması sürecinde kullanılan materyal, metot ve analizlerin detaylarını paylaştı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de, Kanser Dairesi’nin kurulması aşamasına gelinmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, kanserle mücadelenin ancak bu şekilde kapsamlı bir program ve bu amaçla çalışan bir dairenin kontrolü altında verilebileceğini belirtti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı adına konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şenol Ruso da, vakıf faaliyetlerini paylaştı ve bu çeşit çalışmaların kanserle mücadelede önemini dile getirdi.

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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doçent Doktor Deren Oygar da, kanser gibi önemli bir hastalıkla mücadelede istatistiki verilerin önemli olduğunu ifade ederek, dünya standartlarına ulaşmak için bunun bir gereklilik olduğunu söyledi.

DAÜ Rektörü Profesör Doktor Aykut Hocanın da, bu verilerin önemli ve uzun bir çalışmanın ürünü olduklarına işaret ederek, DAÜ’nün eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Hocanın, Sağlık Bakanlığı ile birçok alanda işbirlikleri bulunduğunu ifade ederek, bu işbirliklerinin artarak sürmesini diledi.

Toplantıda son konuşmayı Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel yaptı.

Üstel de, kanserle ilgili verilerin kayıt altına alınmasının hem kanserle mücadelede hem de dünya ülkeleri ile mukayese açısından önemli ve faydalı olduğunu dile getirerek, Sağlık Bakanlığı’nın üniversiteler ve derneklerle işbirliğini sürdüreceğini belirtti.

Kanser Dairesi kurulmasıyla 2022 yılından itibaren verilerin sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınacağını ve dünyadaki verilerin toplandığı havuza dahil olunacağını dile getiren Bakan Üstel, ülkedeki ilaç eksikliğine de değindi.

Üstel, ilaç eksikliğinin giderilmesi için kaynak sıkıntısını karşılamak adına Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki bazı projelerin iptal edildiğini ve TC Büyükelçiliği’nden de katkı alınarak bazı eksik ilaçların ülkeye getirildiğini sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 05.11.2021 18:46
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