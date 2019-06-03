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KKTC’de haftalık trafik bilançosu: 86 kaza, 2 ölü, 37 yaralı

KKTC’de haftalık trafik bilançosu: 86 kaza, 2 ölü, 37 yaralı

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:32
KKTC’de haftalık trafik bilançosu: 86 kaza, 2 ölü, 37 yaralı

8 BİN 779 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNDEN 777’Sİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

RAPOR VE KAZALARIN BİRİNCİ SEBEBİ SÜRAT

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 86  trafik kazasında 2 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

86 trafik kazasının  2’si ölümle, 26’sı yaralanmayla, 58’i hasarla sonuçlandı.

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Kazalardan 21’i sürat, 20’si kavşakta durmama, 18’i yakın takip, 16’sı dikkatsiz sürüş, 11 ‘i diğer etkenler  nedeniyle oldu.   kazaların toplam hasar miktarı 635 bin 800 TL olarak açıklandı.

En fazla trafik kazası Lefkoşa ve Girne’de gerçekleşti.  Her iki  ilçede meydana gelen kaza sayısı kayıtlara 25 olarak geçti. Gazimağusa bölgesinde 17, Güzelyurt bölgesinde 12, İskele bölgesinde 7 kaza oldu.

Polisin bir haftalık trafik raporuna göre,  ülke genelinde trafikte kontrol edilen  8 bin 779 araç sürücüsünden 777’si hakkında ileri işleme gidildi.

Sürücülerden 175’i süratli araç kullanmaktan,  163’ü seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan, 53’ü trafik levha ve işaretlerine uymamaktan 34’ü dikkatsiz, 61’i seyrüsefer ruhsatsız, 13’ü sürüş ehliyetsiz 19’u alkollü, 11’i muayenesiz, 25’i sigortasız veya kapsamı dışında, 6’sı "A" yol kullanma izinsiz, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan rapor edildi rapor edildi.19 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlendi.

7 sürücü  trafik ışıklarına uymamaktan rapor edilirken,  2 sürücünün aracında tonajından fazla veya tehlikeli yük taşıdığı tespit edildi. 4 sürücünün koruyucu miğfersiz motosiklet kullandığı belirlendi.  193 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Son Güncelleme: 03.06.2019 14:46
Anahtar Kelimeler:
KktcKazaTrafik
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