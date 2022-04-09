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KKTC’de düzenlenen tango etkinliğine 31 ülkeden 238 dansçı katıldı

GİRNE’DEKİ ETKİNLİK BU GECE GALA GECESİNİN ARDINDAN YARIN TAMAMLANACAK

09 Nisan 2022 Cumartesi 19:15
KKTC’de düzenlenen tango etkinliğine 31 ülkeden 238 dansçı katıldı

KKTC’de düzenlenen bir dans etkinliği, 31 ülkeden 238 tango dansçısını bir araya getirdi.

Fazıl ve Şahveren Yücel çiftinin düzenlediği “Elegante Tango Marathon” adı verilen etkinlik, Girne’de Arkın Colony Hotel’de devam ediyor.

Elegante Tango Marathon, bu gece düzenlenecek gala gecesinin ardından yarın tamamlanacak.

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TAK’a verilen bilgiye göre, 7 Nisan’da başlayan ve ülkede bir ilk olduğu belirtilen tango etkinliğine 31 ülkeden toplam 238 dansçı katılıyor.

Uluslararası birçok dansçının katılımıyla gerçekleşen etkinliğin dünya standartlarında ilk sıralarda yer aldığı kaydedildi.

Dansçıların ülkeleri şöyle sıralanıyor:

“Arjantin, Avusturya, Belarus, Bulgaristan, Kanada, Çin, Kıbrıs, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Irak, İsrail, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Malezya, Hollanda, Kuzey Makedonya, Polonya, Katar, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD.”

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Son Güncelleme: 10.04.2022 09:07
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