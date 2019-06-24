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KKTC İnsan Hakları Derneği Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’i “istenmeyen şahıs” ilan etti

KKTC İnsan Hakları Derneği Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’i “istenmeyen şahıs” ilan etti

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:15
KKTC İnsan Hakları Derneği Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’i “istenmeyen şahıs” ilan etti

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’i “kara liste kapsamına” alarak, “istenmeyen şahıs” ilan etti.

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Avrupa Birliği’ni, “Kıbrıs Türk halkının meşru haklarına tecavüze ve gasp edilmesine son vermesi için” uyaran Dernek Başkanı Işık, AB’yi Kıbrıslı Türk halkının  Kıbrıs üzerindeki meşru haklarına uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı göstermeye davet etti.

Yazılı açıklama yapan Işık, “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini illegal olarak tanımlayan AB Başkanlar Konseyi’nin endişe duydukları bu aktivitelerin durdurulması yönünde çağrı yaparken Kıbrıs Türk halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki ortaklık ve uluslararası hukuksal haklarının Kıbrıs Rumları tarafından 55 yıldır fütursuzca gasp ve ihlal edilmesinden endişe duymaması ve dikkate almamasını derneğimiz şiddetle protesto etmektedir” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 24.06.2019 23:18
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