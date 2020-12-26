banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Para tamam artık icraat bekleniyor
Para tamam artık icraat bekleniyor
Ercan-Casino-Ercan…
Ercan-Casino-Ercan…
Uçuşları kapatalım meyhaneleri açalım
Uçuşları kapatalım meyhaneleri açalım
Lale devri bitti
Lale devri bitti
banner376

KKTC'de toplam vaka sayısı 1472 oldu

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2010 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 19:06
KKTC'de toplam vaka sayısı 1472 oldu
banner337
banner351

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

26 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2010

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15

banner341
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 319.141

Toplam Vaka Sayısı: 1472

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1275

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 191

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 158

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kktc KoronavirüsALİ PİLLİKktc Vaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş’taki bisikletler dezenfekte edildi
Maraş’taki bisikletler dezenfekte edildi
GAÜ heyetinden Bakan Ataoğlu'na ziyaret
GAÜ heyetinden Bakan Ataoğlu'na ziyaret
Ercan’da kalan çok sayıda mal açık artırmaya sunuluyor
Ercan’da kalan çok sayıda mal açık artırmaya sunuluyor
50 bin adet PCR tanı kiti ve testi alındı
50 bin adet PCR tanı kiti ve testi alındı
Muratağa-Sandallar katliamının 14 çocuk şehidi defnedildi
Muratağa-Sandallar katliamının 14 çocuk şehidi defnedildi
Ekonomik Örgütler Platformu: “Gerekli önlemlerle, yüz yüze eğitim başlamalıdır”
Ekonomik Örgütler Platformu: “Gerekli önlemlerle, yüz yüze eğitim başlamalıdır”
Özersay, İngiltere ile AB arasında varılan ticaret anlaşmasının önemine vurgu yaptı
Özersay, İngiltere ile AB arasında varılan ticaret anlaşmasının önemine vurgu yaptı
CTP 50.yılında
CTP 50.yılında
KTÖS: “Barış kültürünün yeşermesi için mücadeleye devam edeceğiz”
KTÖS: “Barış kültürünün yeşermesi için mücadeleye devam edeceğiz”
Sürüş ehliyetleri birimi, bugün de vatandaşların hizmetine açık
Sürüş ehliyetleri birimi, bugün de vatandaşların hizmetine açık

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim