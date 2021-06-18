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KKTC'de aşılama süreci sürüyor

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşı temini sıkıntısının büyük ölçüde aşmış olduklarını da aktararak, Salı gününden itibaren 20 yaş ve üzeri herkes için aşı yapılabileceğini belirtti ve herkesi aşı olmaya çağırdı.

18 Haziran 2021 Cuma 11:48
KKTC'de aşılama süreci sürüyor
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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan ve Hüseyin Ekmekçi’nin hazırlayıp sunduğu, ‘Günaydın Haber Kıbrıs’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Üstel, Koronavirüs aşılarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunarak, 2 doz Sinovac aşısı olanlara 8 ay sona 3’üncü doz Pfizer-BioNTech aşısı yapılacağını ifade etti.

Haftada 40 bin doz aşı yapmayı hedeflediklerini de belirten Üstel, Türkiye’den düzenli olarak her hafta 50 bin doz aşının geleceğini dile getirdi.

Üstel, aşı temini sıkıntısının büyük ölçüde aşmış olduklarını da aktararak, Salı gününden itibaren 20 yaş ve üzeri herkes için aşı yapılabileceğine değindi ve herkesi aşı olmaya çağırdı.

“20 YAŞ VE ÜSTÜNE KADAR AŞILANACAK”

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Temmuz ayı sonuna kadar bir hedef koyduklarını ve seferberlik başlattıklarını belirterek kaç kişinin aşılacağının planlandığını da söyleyen Ünal Üstel, "Bu doğrultuda ülkemizdeki insanları aşılayacağız. 20 yaş ve üstüne kadar aşılanacak. Cumartesi, Pazar da dahil olmak üzeri gece saat 24.00'de kadar çalışmayı düşünüyoruz. Öğretmenler, turizmciler, ulaşım tüm sektörleri aşılayacağız” dedi.

TEMMUZ AYINDA ÜLKEYE QR KODU OKUTARAK GİRİLEBİLECEK

Aşılama konusunda üniversitelerinde devreye geçtiğini da açıklayan Üstel, Adakod ile Türkiye’deki HES kodunu birleştirerek adaya geleceklerin daha kolay ülkeye giriş yapmasının sağlanacağını ifade etti.

Üstel, "Hem deniz hem kara hem de havadan gelenler QR kodunu okutarak adaya girebilecek. Bu projeyi de Temmuz başına yetiştirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

PROTOKOLLER YENİLENDİ

Sağlık konusundaki bütün protokollerin yenilendiğinin de altını çizen Üstel, pandemi nedeniyle biten ve yenilenemeyen protokollerin hepsini Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yenilediklerine de işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
ünal üstelAşılama
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