banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
20 Haziran 2021 Pazar gündemi
20 Haziran 2021 Pazar gündemi
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
Üstün zekalı kıza antidepresan
Üstün zekalı kıza antidepressan
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
banner376

KKTC'de ambargolara karşı “Parkur Müsabakası“ düzenlendi

KKTC Cimnastik Federasyonu, ülkeye uygulanan ambargolara tepki göstermek amacıyla gençlerle parkur müsabakası düzenledi.

20 Haziran 2021 Pazar 16:15
KKTC'de ambargolara karşı “Parkur Müsabakası“ düzenlendi
banner337

KKTC Cimnastik Federasyonu, bir süre önce Cercle/Kölsch tarafından KKTC'deki St. Hilarion Kalesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konserin Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucu ertelenmesine tepki göstermek amacıyla gençlerle parkur müsabakası organize etti.

"Kendine İnan Her Şey Mümkündür" sloganıyla St. Hilarion Kalesi'nde düzenlenen parkur müsabakasına 12 yaş üstü çocuklar katıldı.

İlk kez düzenlenen müsabaka öncesinde sporcu gençlerin jimnastik performansı renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Genç sporcuların ellerinde taşıdığı dövizlerde "Bizi bir düşman olarak değil, oyunun bir parçası olarak görün", "Biz buradayız, biz varız, biz de dünyalıyız", "Spor, sanat ve kültür aktivitelerine engeli şiddetle kınıyoruz" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

banner341
AA muhabirine açıklamalarda bulunan KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, parkur branşını ilk kez düzenlediklerini kaydederek St. Hilarion kalesinde yapılacak konserin Rum tarafının engellemeleri nedeniyle bu bölgeyi seçtiklerini söyledi.

Sapsızoğlu, "Biz çalışırsak, emek harcarsak ve belli bir noktaya gelirsek Rum istediği kadar engelleyici olsun, 'kendi çocuklarımızla buradayız, çalışıyoruz ve başaracağız' mesajı vermek istedik." dedi.

Ambargolardan dolayı uluslararası alanda spor müsabakalarına katılamadıklarını anımsatan Sapsızoğlu, "Sporu yönetenler olarak, çocuklarımızın seviyelerini yukarı çekerek uluslararası alanda görünür olmalarını sağlayarak üzerimizde oynanan oyunları bozmaya çalışmalıyız. Asıl hedef, bize uygulanan ambargoların kaldırılmasıdır." dedi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam da programa katılarak KKTC'li gençlere destek verdi ve ülkenin maruz kaldığı haksız ambargoları eleştirdi.

banner360
Son Güncelleme: 20.06.2021 17:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa Belediyesi Babalar Günü'nü kutladı
Gazimağusa Belediyesi Babalar Günü'nü kutladı
Başbakan Saner'den Babalar Günü mesajı
Başbakan Saner'den Babalar Günü mesajı
"Sanal bet rantı kontrol altına alınmalı"
"Sanal bet rantı kontrol altına alınmalı"
Taşınmaz Mal Komisyonu 17 Haziran itibarıyla 6 bin 853 başvuru aldı
Taşınmaz Mal Komisyonu 17 Haziran itibarıyla 6 bin 853 başvuru aldı
Cumhurbaşkanı Tatar bu akşam yurda dönüyor
Cumhurbaşkanı Tatar bu akşam yurda dönüyor
Villaggio El Emeği Pazarında küçük üreticiler ürünlerini sattı
Villaggio El Emeği Pazarında küçük üreticiler ürünlerini sattı
SOS Çocukköyleri 72'inci yılını kutluyor
SOS Çocukköyleri 72'inci yılını kutluyor
Adanalılar İskele’de biraraya geldi
Adanalılar İskele’de biraraya geldi
Üstel'den Babalar Günü mesajı
Üstel'den Babalar Günü mesajı
Rogers “Aşı Hayat Kurtarıyor"
Rogers “Aşı Hayat Kurtarıyor"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim