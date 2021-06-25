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KKTC'de 37'si yerel 40 yeni vaka

"Toplam 10.787 test yapıldı, 37'si yerel 40 pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi"

25 Haziran 2021 Cuma 19:17
KKTC'de 37'si yerel 40 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.787  olup, 37'si yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 31  kişi taburcu edilmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 37 kişi ise yerel vakadır. 11 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 3 kişi Lefke  Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.kaymaklı-1 / Metehan-1/ Yenişehir-1/ Gönyeli-3 / Cihangir-1/ Yakındoğu Bulvarı-3 / Ortaköy-1

Girne

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Girne Merkez- 9 / Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2/ Dikmen-1/Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Lapta-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 2/ Maraş-3 / Kaliland-1

Lefke

Lefke Merkez-3

25 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.787 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40  Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 Yerel Vaka Sayısı: 37 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31   Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.428.552  Toplam Vaka Sayısı: 7935 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7563 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 337 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 20      Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 295  Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6339 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 845  Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 378 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3046 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.000

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