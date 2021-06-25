KKTC'de 37'si yerel 40 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.787 olup, 37'si yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 31 kişi taburcu edilmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 37 kişi ise yerel vakadır. 11 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.kaymaklı-1 / Metehan-1/ Yenişehir-1/ Gönyeli-3 / Cihangir-1/ Yakındoğu Bulvarı-3 / Ortaköy-1

Girne

Girne Merkez- 9 / Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2/ Dikmen-1/Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Lapta-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 2/ Maraş-3 / Kaliland-1

Lefke

Lefke Merkez-3

25 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.787 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 Yerel Vaka Sayısı: 37 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.428.552 Toplam Vaka Sayısı: 7935 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7563 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 337 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 20 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 295 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6339 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 845 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 378 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3046 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.000